Il calcio fa poco: deve intervenire

contro la violenza e il razzismo

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 29.12.2018)

Si gioca con un altro morto alle spalle, la violenza che non si ferma, le curve di un tifo incappucciato, un razzismo profondo e sbandierato, norme e leggi non applicate per contenere il peggio e dissuadere gli aggressori, i violenti, i provocatori, autentiche bande, mercoled sera, con una precisa identit territoriale.I tifosi napoletani assaliti a Milano passano in sottofondo sui media. Da vittime non hanno importanza. Avrebbero avuto rilievo eclatante se fossero stati gli aggressori. Anche questo razzismo.Milano chiede scusa, ma sono tutti attenti a distinguere, precisare, vagliare. A Milano c stato un vero agguato armato milanese ai tifosi azzurri. Milano, ma non cos innocente come la si vuol far passare.lhanno inventato le civili citt del Nord.Il calcio fa poco. Sarebbe stato bello, ma nel regno dei sogni, se i giocatori dellInter avessero solidarizzato con Koulibaly sul campo, fermandosi. Mazzoleni a fine carriera, un arbitro decotto. Non sa decidere. Un debole, non un prevenuto.Il calcio pu e deve fare di pi. La migliore proposta che sia il calcio a intervenire contro violenza e razzismo difendendo se stesso. Sia larbitro a decidere la sospensione delle partitedagli insulti razziali senza lavarsene le mani, demandando la decisione al responsabile del servizio dordine in campo.Mazzoleni avrebbe riscattato unintera carriera chiacchierata se avesse fermato la partita di Milano. Contro la procura federale, che si pronunciata per la sospensione della partita di San Siro dopo i ripetuti ululati contro Koulibaly, gli arbitri hanno replicato con arrogante spirito di casta in difesa della loro opinabile indipendenza.Una autentica gaffe del presidente dellAia Marcello Nicchi, uomo fuori dal tempo, legato a unepoca di sudditanza che il Var sta scuotendo nonostante la resistenza deipi legati allo stesso passato di potere scoperchiato da Calciopoli.Amen, si gioca. Il Napoli riprende la corsa dietro la Juve, ricacciato dietro di nove punti. Serve subito un segnale positivo per cancellare il rischio di una resa psicologica. Ancelotti ha avvertito il rischio ripristinando il ritiro pre-partita che non era in programma. Il presidente lontano, in America. Parlarsi chiaro escludendo alibi, guardarsi negli occhi.Il Bologna gioca per la salvezza. una formazione debole, col penultimo attacco del campionato e lallenatore pi che in bilico, ma ha una motivazione precisa, un traguardo concreto, tirarsi fuori dalla zona-retrocessione.Terzultimo a tre punti dalla linea di galleggiamento. Il 3-5-2 di Pippo Inzaghi promette barricate al San Paolo, ma se la squadra non segna (da tre partite a secco, due gol nelle ultime sei gare) limpresa-salvezza ardua. Palacio ha classe ma anche 36 anni, Mattia Destro leterno cannoniere a polveri asciutte.Il Napoli, fra squalifiche (Koulibaly e Insigne) e infortuni (Hamsik) giocher stavolta forzatamente con una formazione nuova e diversa. La difesa non dovrebbe soffrire lassenza di Koulibaly contro un avversario che ha segnato 13 gol in diciotto partite.A centrocampo lindisponibilit di Hamsik pi pesante perch nellanon c un giocatore che abbia la visione di gioco e le qualit tecniche di Marek (e sar un problema, nel futuro neanche lontano, identificare e assicurarsi un campione al suo posto).In attacco, la squalifica di Insigne elimina ogni dubbio, giocano Mertens e Milik. La condizione di forma del gruppo non la pi brillante, ma battersi vigorosamente sar necessario.Dopo il giro di tre partite in otto giorni, il campionato andr in vacanza sino al 19 gennaio. La tirata delle tre partite, fuori dalla fasulla suggestione del Boxing Day, unaltra assurdit di un calendario pensato male e gestito peggio. Non per fare i nostalgici di un passato pi ordinato ed equilibrato, ma questi strappi incidono nella regolarit del torneo.Si gioca e amen. Per un po saremo tranquilli, aiuta anche la sosta. Alla ripresa, vedremo a che punto saremo con le storture e la violenza che accompagnano un campionato che gi brutto di suo, non per il legittimo predominio della Juventus, ma il gioco modesto che si vede in giro.In nome del risultato si chiede di tornare alla marcatura a uomo, al vecchio catenaccio italiano, come se fosse la soluzione. Siamo dei veri pasticcioni. Catenaccio o tiki-taka, la squadra debole rimarr sempre debole. la tecnica in campo che comanda al di l dei moduli.Il Napoli non cambiato dopo avere scelto la strada della concretezza dopo labbuffata del. Lanno scorso il Napoli era campione dinverno, un punto davanti alla Juve, sei sullInter. Coltiv un sogno.Ora lontano nove punti dalla Juve e ha lInter che pressa a cinque lunghezze. Non per fare raffronti, un cambiamento era indispensabile dopo lesaurimento di energie e sogni dei titolarissimi. Per, questa la realt.