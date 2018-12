Capri Revolution, di Mario Martone

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato a Venezia,di, anche se non ha ottenuto il Leone dOro ha comunque ricevuto diversi riconoscimenti , come(miglior sarta).La storia nel film inizia nel 1914, alla vigilia della prima guerra mondiale, quando un gruppo di giovani artisti stranieri si stabilisce a Capri in una stupenda zona rocciosa e selvaggia in cui cercano di sperimentare un modo di vivere in una comune diretta dal maestro Seybu ().Una giovane contadina, Lucia (), guardiana di capre, analfabeta e condizionata dal maschilismo di fratelli e paesani, attratta e affascinata da quei giovani naturisti e vegetariani, dai loro riti pagani e dalle loro danze notturne: pacifisti che vogliono rinnovare la societ lottando contro guerre e potere politico-economico.Quando arriva nellisola il giovane medico socialista, Carlo (), ancora una volta si deve confrontare con nuove idee, quelle progressiste dell'epoca basate su fede in istruzione e scienza, ma non scevre da errori, come l'interventismo in favore di una guerra che fece strage di soldati.Tra questi mondi collocati tra passato e presente, Lucia riesce a crescere come donna, animata da, emancipandosi da maschilismo ancestrale e cogliendo il meglio delle nuove proposte: alla fine sceglie il suo futuro, sfuggendo a qualsiasi sorta di gabbia ideologica.Martone ha tratto ispirazione dalla storia vera della comune fondata a Capri dal pittore tedesco. Il titolo originario del film era, ispirato all'omonima opera diche considerava l'arte".Nellincantevole cornice di Capri in cui i riti magici ci ricordano la Grecia antica, il film coinvolge e fa riflettere: significativa la disputa ideologica tra Seybu e Carlo e quella tra Carlo e Lucia secondo la quale non ci sar giustizia sociale e cambiamento senza umanit e compassione verso gli altri.Buono il cast nel quale predomina lottima interpretazione dinei panni di Lucia, davvero notevoli fotografia (), le musiche (), la scenografia (), i costumi ().Come nel suo film precedente Il Giovane Favoloso, il regista ha curato la sceneggiatura insieme alla moglie Ippolita Di Majo.Tra i film migliori di Martone ricordiamo,Ecco un intervista al regista: