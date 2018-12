“Conversazione a Due Voci”

di Giovanna D'Arbitrio

Sabato 15 Dicembre 2018 alle ore 10,30, nella splendida Sala Comencini della Fondazione Circolo Artistico Politecnico in piazza Trieste e Trento a Napoli, è stato presentato il libro “”, scritto da, (psicoterapeuta e scrittrice, socio fondatore SIPP, docente con funzioni di training). ), con la collaborazione di(psicoterapeuta e dirigente U.O. adozione e affido familiare).Al dialogo con le autrici hanno partecipato(Autorità Garante infanzia e adolescenza),(Presidente SIPP),, (direttore dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale),(psichiatra , membro ordinario SIPP),(Psichiatra, membro FPL e membro EPFCLI),(docente di letteratura francese- Università Federico II), nonché l’attriceche ha letto alcuni brani del libro.Nel corso del dibattito, coordinato abilmente dalla stessa Pietrina Bianco, è stato evidenziato quanto sia importante la figura del “” come supporto nei momenti di impasse di fronte a casi più complicati. In momenti storici difficili come quelli attuali, inoltre, secondo i relatori occorre “” i processi psicoterapeutici, evitando modelli superati, in particolare nel campo di infanzia e adolescenza (G. Scialla). I mutamenti sociali agiscono anche sui pazienti che oggi vogliono guarire “” e quindi per loro occorrono nuovi strumenti, nuova formazione e continuo confronto (A. De Rosa, P. Bianco.).Immersione empatica, umiltà, rispetto reciproco, superamento della “” e in particolare creatività sono elementi fondamentali nel percorso in cui si confrontano paziente, terapeuta e supervisore alle prese con transfert e controtransfert (A. Imparato, R.R. Toscani, L. Baldaccini).E poiché il libro è ricco di citazioni letterarie, è stato evidenziato infine il legame tra psicanalisi, letteratura e arte in genere, nonché l’importanza del linguaggio, cioè l’uso di parole “” nel delicato dialogo della “” paziente- terapeuta - supervisore, una storia scritta a tre mani (V. Sperti, R. Caprioli, R.R. Toscani).Ѐ senz’altro difficile sintetizzare un dibattito di due ore in poco spazio, un dibattito che fin dall’inizio si è rivelato coinvolgente, colto ed elevato, un’ottima opportunità per riflettere anche per la sottoscritta che da insegnante spesso ha seguito con particolare cura alunni affetti da disagio psichico.Ho letto il libro in breve tempo, grazie allo stile scorrevole e al significativo contenuto: molto interessante la seconda parte in cui il caso di Anna, una paziente difficile, evidenzia in pratica come le autrici abbiano vissuto il rapporto con la paziente: l’una nei panni di terapeuta (P. Bianco) e l’altra in quelli di supervisore (R. R. Toscani).Mi è piaciuta la citazione a pag. 57: “”(Proust). Una citazione appropriata agli aspetti innovativi illustrati nel libro.Rispondente a verità la quarta di copertina in cui si legge che “”.Un libro originale in cui s’intrecciano storia e narrazione clinica attraverso il racconto dei suoi protagonisti, in un percorso intimo, empatico e creativo, un libro sull’arte dell’ascolto e del “” dentro la stanza d’analisi, sulla nostra vita e la vita degli altri.