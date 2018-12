Quei tre della Spal grandi nel Napoli

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 21.12.2018)

Lauro tir fuori un pacchetto delle sigarette svizzere, ne butt il contenuto, rovesci la scatola e sulla parte interna scrisse con una matita:. Firm col suo nome. Poi disse:Paolo Mazza, ex elettricista e presidente della Spal, osserv:, lo rassicur Lauro. Luomo and in banca col rovescio del pacchetto di sigarette, lo mostr a un cassiere e quello gli consegn 55 milioni di lire. Era il prezzo fissato per il trasferimento di Ottavio Bugatti, portiere, dalla Spal al Napoli, estate del 1953.Un altro tempo, un altro mondo. Alla radio la prosperosa vicentina Mammola Sandon, in arte Flo Sandons, cantava. Mor Stalin, mor Tazio Nuvolari. A 25 anni, Elisabetta divenne regina dInghilterra. A Cuba Castro portava avanti la sua rivoluzione.In Italia, non stavamo tanto male dopo esserci ristabiliti con gli aiuti del Piano Marshall. Andavamo verso il boom, pi auto, pi frigoriferi, pi panettoni. Non cera ancora lAutostrada del Sole, a Roma venne inaugurato lo Stadio Olimpico.Questo fu il 1953. Dopo tredici anni lInter (allenata da Alfredo Foni con Lorenzi, Ghezzi, Skoglund, Nyers) vinse lo scudetto, ci prese gusto e lo rivinse anche lanno dopo sempre precedendo la Juve.Il Napoli, quando arriv Bugatti, aveva concluso il campionato al quarto posto. Fu lunico acquisto di Lauro, ma cera una buona squadra con Jeppson e Amadei, Comaschi e Vinyei, allenata da Monzeglio. Il Comandante spadroneggiava sulla citt, sindaco da un anno con 117mila voti di preferenza.Nel rinnovato Rione Carit svett un grattacielo e stavano per pioverci addosso 120 miliardi di lire della Legge speciale per Napoli.La squadra giocava sulla collina del Vomero, la sede sociale era in un edificio, la Palazzina Rossa, su un angolo dello stadio. Fu davanti alla Palazzina Rossa che una mattina del luglio 1953 si ferm una spider amaranto e ne discese, in pantaloncini bianchi e camiciola nera aperta sul petto, il venticinquenne Ottavio Bugatti di media altezza.Pare che sulla spider ci fosse anche qualche bottiglie di cognac. Il mussoliniano, austero e gentiluomo tutto dun pezzo Eraldo Monzeglio, apparso sullingresso della sede, cacci un urlo di meraviglia, raccapriccio e disapprovazione.Alla dolorosa sorpresa di Monzeglio si aggiunse la sentenza micidiale di Lauro storpiando nomi e cognomi:Solo per linimitabile Nicol Carosio, Bugatti gioc uno spezzone della finale viennese di Coppa dei campioni tra lInter (nel 1961 Bugatti era passato al club nerazzurro dopo Napoli) e il Real Madrid.Giuliano Sarti, colpito da una pallonata alla fine del primo tempo, sembr non dovesse rientrare nella ripresa. A Carosio fu fornita la formazione del secondo tempo dellInter col cambio del portiere.Nicol and avanti con la radiocronaca parlando di Bugatti tra i pali nerazzurri, correggendosi dopo un bel po. Si accorse che il cambio non cera stato, Sarti era rientrato al suo posto.Dalla Spal, nel campionato 1957-58, venne al Napoli il marchigiano di Porto Recanati Beniamino Di Giacomo, centravanti dassalto,. Ci fu un litigio di maglie. Di Giacomo, che aveva giocato sempre centravanti, dovette prendere quella numero 11 di ala sinistra perch Vinicio era geloso della maglia numero 9. Parve una stagione felice. Il Napoli centr un magnifico quarto posto.Le cose si complicarono lanno successivo con larrivo del brasiliano Manuel Del Vecchio (dal Verona per 90 milioni). Nel Santos aveva dovuto cedere il posto al precoce Pel. Venne in lItalia. Elegante, gran tiro e gran colpitore di testa, suscettibile e rissoso.Vinicio non grad larrivo del connazionale. Lattacco azzurro con Di Giacomo, Bertucco, Vinicio, Del Vecchio, Pesaola prometteva faville, ma la rivalit fra i due brasiliani fren la squadra.Un altro litigio per il numero di maglia. Vinicio sempre geloso del numero 9 preteso da Del Vecchio che non accett la maglia numero 11 (con Di Giacomo che prese il 7). Un putiferio, Vinicio conserv la sua maglia, Del Vecchio ripieg sul numero 10. I litigi continuarono.Lo spogliatoio azzurro era un inferno, spaccato in clan. Liquidati Vinicio e Pesaola da Amadei, la squadra retrocesse con questo attacco: Di Giacomo, Gratton, Pivatelli, Del Vecchio, Tacchi. I napoletani avevano sognato lo scudetto, il Napoli fin in B!Dalla serie B, campionato 1961-62, cominci Gianni Corelli, ferrarese, giunto dalla Spal. Mediano dal passo lungo, eccellente tiro dalla distanza (32 gol in 105 partite) e freddo rigorista. I suoi gol valsero la promozione in serie A e la conquista della Coppa Italia.In campionato fu decisivo in sei partite. Allultima gara segn a Verona l1-0 (passaggio di Fraschini e gol di testa) che riport il Napoli in serie A. Nella Coppa Italia, due gol decisivi. Sul campo della Roma (1-0), che assicur al Napoli il passaggio alle semifinali, e il gol che apr le marcature nella finalissima con la Spal (2-1), un crudele gol da ex.Celebratissimo per il gol dell1-0 a San Siro contro il Milan che schierava Ghezzi, Trapattoni, Maldini, Radice, Altafini, Rivera e lex azzurro Del Vecchio.La partita ebbe uno strascico. Forse gli azzurri presero troppa simpamina. Sette caddero nellantidoping, quattro squalificati per un mese: Pontel, Molino, Tomeazzi e Rivellino. Rimase valido il risultato sul campo.