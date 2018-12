Napoli Basket, arriva il top player

di Mario Triggiani

La notizia era nell'aria da settimane, quando era stata resa pubblica la rottura tra Simone Bagnoli e lo staff tecnico e dirigenziale di Cassino.Il giocatore era stato scaricato pubblicamente e la notizia non era passata inosservata alla dirigenza della Generazione Vincente Napoli Basket, sempre vigile sul mercato dei lunghi per colmare le lacune sotto le plance.Cos nella serata di ieri stato siglato il contratto che legher il centro classe 1981 alla societ partenopea rivitalizzando improvvisamente le speranze di alta classifica della squadra.Bagnoli infatti uno dei centri pi dominanti visti negli ultimi anni in questa categoria, avendo nelle recenti stagioni sempre occupato le primissime posizioni nelle classifiche di punti e rimbalzi.Dopo aver conquistato la promozione con Cassino lo scorso giugno (19 punti di media alle Final Four) ha iniziato il campionato di A2 con la maglia della formazione laziale, con un inizio incoraggiante (due doppie doppie nelle gare contro Tortona e Agrigento) prima che il lacerarsi dei rapporti con staff e societ ne compromettessero l'utilizzo e le prestazioni.Bagnoli potr essere tesserato solo a partire dal 7 gennaio, primo giorno successivo all'ultima gara del girone di andata (in casa contro Catania), non potendo fino ad allora la Generazione Vincente effettuare ulteriori tesseramenti suppletivi dopo l'ingaggio di Adrien Chiera lo scorso 8 novembre.Ci saranno dunque ben tre settimane di tempo per consentire a Bagnoli di assimilare gli schemi di coach Lulli e presentarsi preparatissimo all'esordio casalingo contro la Luiss Roma il 13 gennaio.L'aggiunta di un giocatore del calibro di Bagnoli potrebbe spostare davvero tanto gli equilibri del girone D.L'agonismo e la rabbia agonistica del centro, uniti alle sue indubbie capacit tecniche, sono proprio ci che servir alla Generazione Vincente per effettuare la rincorsa alle prime posizioni che patron Grassi anela da inizio campionato.Queste le parole del nuovo arrivato in casa Napoli: "In attesa di Bagnoli, i pensieri di giocatori e staff tecnico sono rivolti alla gara interna di domenica prossima contro Reggio Calabria.Tutti, a partire dal presidente fino a coach Lulli ed ai giocatori, sono consapevoli che dopo la debacle di Palestrina sar necessario dare un forte segnale di reazione nel match contro la formazione calabrese, cos come nei match successivi contro Scauri e Catania in modo da poter regalare la miglior posizione di classifica possibile ad una squadra che potr poi cominciare, insieme con il nuovo acquisto, lo sprint per le posizioni di alta classifica.