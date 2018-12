Quagliarella continua a far gol

con la maglia azzurra sul cuore

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 18.12.2018)

Fabio Quagliarella un barone rampante, un visconte dimezzato e un cavaliere inesistente? Questo e quello. Quagliarella, lattaccante dei tiri speciali. il pi illustre degli emigranti del pallone, sempre in viaggio, Torino, Firenze, Chieti, Ascoli, Udine, Napoli, Genova, ultima fermata Sampdoria.Dove passa lascia il segno. Un colpo di tacco, un tiro al volo dalla distanza, un pallonetto, una rovesciata. Il gol sempre in confezione speciale. Ha un cassetto con otto maglie che farebbe invidia a un collezionista, la maglia granata, la maglia viola, una maglia nero-verde, una bianconera di provincia, unaltra bianconera e friulana, la maglia azzurra del cuore e del patimento, la maglia bianconera vincente, la maglia blucerchiata.arrivato a 35 anni e non finisce di stupire come fa lui, che c e non c, ma c sempre al minuto opportuno e al momento geniale. alla terza giovinezza, campionato di bellezza, col mare di Genova che gli ricorda il mare di Napoli, e la maglia della Sampdoria ha il fondo azzurro e gli ricorda la maglia del Napoli, e gioca a Marassi e c vicino la stazione di Genova Brignole come, a Napoli, c la stazione dei Campi Flegrei vicino al San Paolo, ma lo stadio Luigi Ferraris compatto e quadrato e questo proprio non gli ricorda lovale spettacolare del San Paolo, la sua nostalgia perenne.Nato a Castellammare di Stabia, dove il golfo delle sirene curva verso la penisola sorrentina, ha Napoli nel cuore e nel Napoli, dove arriv nel 2009 per un passaggio rapido, solo 37 partite e 11 gol, avrebbe voluto giocare per sempre.Una serie di missive anonime, ricatti, bugie, convegni amorosi inventati, legami incerti e pericolosi ma soprattutto menzogneri, interruppe il sogno. stato condannato, nellottobre scorso, lispettore di polizia postale Raffaele Piccolo che inviava le lettere anonime al giocatore e al Napoli, mettendolo in cattiva luce e provocando la fine dellavventura azzurra. Condannato per stalking, il reato di persecuzione.Sul momento, quando pass alla Juventus, e nessuno sapeva ancora dello stalker, Fabio fu bollato da traditore. Unaccusa ingiusta. Quagliarella lasci Napoli con la morte e la maglia azzurra nel cuore. Ed ora c da giurare che le sue prodezze, andando via da Napoli, 30 gol con la Juve, 32 col Torino, 57 con la Sampdoria, hanno una matrice unica, e la matrice si chiama Napoli.Segna occasionalmente per le squadre in cui andato, dopo la breve vita nel golfo azzurro. In realt segna come fosse sempre del Napoli, come se continuasse a giocare col Napoli. I suoi gol sono in tutto e per tutto napoletani. Lestro, la voglia, la passione che ci mette perch sotto le maglie straniere ha uninvisibile maglia azzurra.I media e gli almanacchi non lo dicono, ma Fabio Quagliarella continua a segnare per il Napoli. il sogno che dura, il segreto delle prodezze, come se dicesse ogni volta Napoli mio vedi come faccio gol, come ci riesco ancora, sempre, perch gioco come se giocassi ancora con la tua maglia.Al San Paolo si present a fine agosto del 2009, il Napoli contro il Livorno, seconda giornata di campionato. Fabio mise a segno due gol, ma lo stadio fu stregato dalla prodezza che non scosse la rete livornese.Fu quando, sullo 0-0, con un colpo da biliardo, la stecca del suo piede destro, calci il pallone da 40 metri, il pallone sinnalz nel cielo di Fuorigrotta, accompagnato dallooooh della folla, e and a stamparsi sulla traversa di Alfonso De Lucia, il portiere nolano del Livorno, ricadendo al di qua della linea, salutato da un boato di stupore e meraviglia.Cera gi stato, Fabio, al San Paolo vestendo la maglia dellUdinese e con quella maglia, a fine gennaio 2009, prima di trasferirsi al Napoli, segn agli azzurri un gol esplosivo dal limite dellarea, la girata al volo che valse il pareggio degli ospiti (2-2).Fu la prodezza che convinse De Laurentiis a ingaggiare il giocatore stabiese e tutto fu possibile per la disponibilit del presidente friulano Pozzo e il trasferimento di 16 milioni a Udine che bruci linteressamento della Juventus. Donadoni era lallenatore del Napoli che, da commissario tecnico, aveva convocato Fabio per la prima volta in nazionale.Sembravano tempi felici, Fabio ghiotto di gol e della focaccia, pancetta piccante, funghi e pomodorini, che gli preparavano i suoi amici Gerardo e Anna Maresca titolari del panificio Dolce Forno a Castellammare di Stabia.Ma, sopraggiunto Mazzarri, qualcosa and storto. Lintesa con Lavezzi si aren, Fabio (carattere introverso) si isol, sembr che nessuno pi gli passasse la palla e le missive anonime dello stalker fecero il resto. Quagliarella fu ceduto alla Juventus, 26 agosto 2010. In azzurro arriv Cavani.Il 24 giugno 2010 giunse da Johannesburg lultimo squillo napoletano di Quagliarella. La nazionale di Lippi, sopraffatta dalla Slovacchia nella partita di addio dellItalia al Mondiale, ebbe un finale di passione a ardimento quando entr in campo Fabio (46 per Gattuso).Fu una scossa per la squadra abbacchiata in Sudafrica. Fabio sfior subito un gol, diede a Di Natale la palla che rimise in gioco lItalia, firm con un pallonetto magico la seconda rete azzurra. La prodezza non valse il passaggio del turno, ma a Napoli fu festa perch Fabio era ancora del Napoli ed era stato in tutto e per tutto un gol mondiale.And via il ragazzo dei primi calci sul campo Spinelli di Castellammare, dove arrivava sulla Vespa di pap Vittorio e giocava eccitato dal Napoli di Maradona di quegli anni sognando tutta la sua futura vita di campione al San Paolo.Il pallone lo port invece in altre citt, a Torino con le giovanili granata. Aveva 16 anni. Fece i suoi giri lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Col Torino segn un gol al Napoli senza esultare, una prodezza malinconica.Strabili con i gol magici giocando quella prima stagione nella Sampdoria, il gol da venti metri allAtalanta, la rovesciata a Reggio Calabria, il pallonetto contro il Chievo. Appena tre mesi fa, a Marassi, un colpo di tacco al volo. Nella porta di Ospina. Al Napoli di Ancelotti. Non fu uno sgarbo.stato lultimo messaggio damore di Fabio, un gol del suo perenne rimpianto. La Samp era gi avanti di due reti e quel magico tocco finale di Quagliarella non pieg il Napoli gi piegato. Fu uno svolazzo che non fece male.Gli era gi successo con la Juventus quando segn al Napoli, aprile 2012 a Torino, lultimo dei tre gol bianconeri. Palloni mai di rabbia e di vendetta, magie inevitabili di un cuore nostalgico che tutte le prodezze sognava di farle con una sola maglia, la maglia del cielo azzurro di Napoli.