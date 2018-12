Il Napoli Basket crolla a Palestrina

di Mario Triggiani

Chi sperava che la rimonta di domenica scorsa contro Palermo fosse indicatrice di un moto d'orgoglio dei giocatori della Generazione Vincente Napoli Basket, vogliosi di dimostrare di non meritare la posizione di fondo classifica che attualmente occupano, rimasto pesantemente deluso dalla gara del PalaIaia di ieri sera.I ragazzi di coach Lulli non sono mai stati in partita, con Palestrina sempre avanti e gli azzurri a dare l'unico, flebile, segnale di vita sul finire del primo quarto quando uno svantaggio di dieci lunghezze viene ricucito fino al -4 frutto di un canestro di Dincic sulla sirena.I restanti tre quarti sono un lungo assolo della formazione prenestina che vede Napoli spettatrice inerte di fronte allo strapotere dall'arco degli avversari.Si sono ripresentati, puntuali, anche i problemi di nervosismo dei giocatori azzurri, con Molinari espulso per la seconda gara consecutiva per doppio tecnico, Malagoli a commettere un fallo antisportivo a gara oramai chiusa e Milani a ricevere una sanzione per eccessive proteste contro le decisioni arbitrali.Napoli ha dovuto fare a meno di Chiera, ancora alle prese con il problema alla retina per il colpo subito contro Palermo, e dunque le rotazioni ridotte a causa dell'espulsione di Molinari e dei problemi di falli di Milani e Di Viccaro hanno regalato ampio spazio Gazineo, che non ha replicato la buona prestazione di sette giorni fa contro Palermo, e Giovanardi, alla seconda gara stagionale dopo la prima giornata al PalaLuiss di Roma.Le rotazioni ridotte sono state causate anche dallo scioglimento del contratto tra la societ partenopea e Luca Malfatti, che ora ad allenarsi con Orzinuovi. Il centro non ha mai goduto di eccessiva stima da parte dello staff tecnico e, con l'obbligo di liberare uno spot per consentire l'arrivo di un nuovo lungo (si parla insistentemente di Bagnoli, che per non potrebbe essere tesserato prima del 7 gennaio) era prevedibile che il sacrificato sarebbe stato Malfatti.La prossima gara della Generazione Vincente sar domenica prossima alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Casalnuovo contro la Viola Reggio Calabria di Mattia Mastroianni.Si tratter di un altro match contro una formazione d'alta classifica, ma questo non potr mai essere un alibi per una formazione come quella partenopea che proclama spesso di avere sogni di promozione e poi, puntualmente, si scioglie come neve al sole quando si trova ad affrontare quelle che dovrebbero essere dirette concorrenti.: Ignacio Ochoa 20 (6/11, 0/1), Nicolas Morici 18 (6/9, 2/3), Gianmarco Rossi 15 (0/4, 4/6), Manuel Carrizo 9 (2/3, 1/3), Simone Rischia 6 (1/1, 1/4), Nelson Rizzitiello 5 (1/4, 1/3), Daniele Fiorucci 2 (1/1, 0/0), Andrea Cecconi 2 (1/2, 0/0), Alessandro Banchi 0 (0/1, 0/2), Francesco Moretti 0 (0/0, 0/1), Mattia Pochini 0 (0/2, 0/0), Gianmarco Mattei 0 (0/1, 0/0)14 / 1730 4 + 26 (Manuel Carrizo 9)26 (Manuel Carrizo 8): Nemanja Dincic 15 (6/11, 0/1), Francesco Guarino 12 (4/7, 0/2), Tommaso Milani 6 (1/6, 0/2), Luca Gazineo 6 (3/4, 0/0), Riccardo Malagoli 6 (3/3, 0/0), Vincenzo Di viccaro 3 (0/2, 1/7), Hugo Erkmaa 2 (1/3, 0/1), Pietro Giovanardi 2 (1/3, 0/0), Dario Molinari 0 (0/0, 0/1), Alessandro Puoti 0 (0/1, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/0, 0/0)11 / 1537 8 + 29 (Nemanja Dincic 12)6 (Dario Molinari 2)