Tradizioni popolari e dialetto puteolano

di Achille della Ragione

Oltre ai festeggiamenti nella importante ricorrenza di San Gennaro il 19 settembre, il 15 agosto viene festeggiata l'Assunta con la competizione del cosiddetto palo di sapone (tav. 1).Un pennone in legno viene tenuto in posizione quasi orizzontale su un molo del porto e cosparso di sapone. I concorrenti locali provano a turno a raccogliere delle bandierine poste all'estremit del palo, cadendo, nella maggior parte dei casi, a mare.La sera la ricorrenza viene festeggiata con una processione e con un bellissimo spettacolo di fuochi d'artificio.Il Santo Patrono di Pozzuoli, San Procolo (tav. 2), co-martire insieme a San Gennaro, viene festeggiato il 16 novembre; i festeggiamenti in suo onore, per, si svolgono la seconda domenica di maggio.Il dialetto puteolano una variante della lingua napoletana con delle connotazioni proprie singolari, in particolare nella fonetica, che risulta talvolta molto diversa dal napoletano e con analogie con quella di Torre Annunziata, situata specularmente sul mare rispetto a Napoli. Il dialetto puteolano considerato di difficile comprensione perfino dagli stessi Napoletani.Pozzuoli era un movimentato porto commerciale, ed il suo dialetto un misto di pi idiomi, da gente proveniente da tutte le parti del mondo. La prerogativa della cadenza prolungata sembra sia dovuta, ai venti che battono la costa.Infatti si dice che, dalle barche in mezzo al mare, i pescatori gridassero magari: "", ed a terra giungesse la forma contratta "". Altri dialetti, molto simili al puteolano si ritrovano a Torre del Greco, a Patern, nella bella ma lontana Sicilia, ed anche a Furore, nella costiera amalfitana.Il dialetto puteolano, ha una enorme variet di vocaboli strani che lo formano, per esempio, il blu jeans, chiamato "" o "", a seconda delle zone di provenienza di chi lo pronuncia; infatti la caratteristica pi singolare di questo dialetto la particolare inflessione che variando da posto a posto, riesce a volte, a rendere quasi incomprensibile qualche parola. Sono in pochi ormai, coloro i quali sanno parlare il puteolano vero.La sensazione che si prova a sentire il dialetto di una volta, ed il puteolano moderno, la stessa sensazione che si prova bevendo in buon bicchiere di vino genuino, e poi se ne beve un altro bicchiere aggiungendo al vino dellacqua.Indubbiamente il gusto e la qualit sono sempre quelli, ma il vino se stato diluito, non lascia pi in bocca un gusto pieno, ma solo un vago ricordo di una bont sbiadita!veramente un peccato che oggi non si ricordi pi il dialetto di una volta, perch comunque aveva delle caratteristiche molto belle e varie, infatti le molte persone, provenienti da vari parti del mondo, che qui giungevano per affari, avvertivano limportanza di comprendersi reciprocamente per poter concludere affari vantaggiosi per tutti.Da ci probabilmente, nacque la necessit di usare un linguaggio che fosse frammisto di vocaboli vari e comprensibili a tutti, insomma, in sintesi una specie di primordiale "" di casa nostra.Altra nota simpatica, il dialetto dei suonatori, che era usato dai gruppi di musicanti, che si proponevano per matrimoni e feste varie; anche se questo linguaggio pare fosse adottato proprio dai suonatori in genere, anche in altre zone limitrofe.Di recente sullargomento si pronunciato, dalle pagine de Il Mattino, Roberto De Simone (tav. 3), il quale ha solennemente dichiarato:Nel dibattito ha fatto sentire il suo parere anche lassessore alla cultura di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia Di Fraia (tav. 4), la quale ha sottolineato che al dialetto servono cure: