Missione azzurra, non mollare

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 16.12.2018)

Conclusa la prima fase di Champions ed Europa League, ecco il campionato italiano complessivamente bocciato sul palcoscenico europeo. Sette squadre in lizza, quattro eliminate (Inter, Napoli, Milan, Atalanta). Dei 72 punti in palio nei gironi Champions, le quattro italiane ne hanno raccolto la met, 38, con 8 sconfitte in 24 partite (Napoli una sola sconfitta).In Europa League, 36 punti in palio, 19 conquistati con 5 sconfitte in 12 partite. Proseguono Juventus (due sconfitte) e Roma (tre sconfitte) in Champions, la Lazio (tre sconfitte) in Europa League. LAtalanta fuori agli spareggi dellEuropa League, ai rigori contro il Copenaghen.Si torna al campionato esaltato dai media per interessi editoriali (pi copie, pi ascolto), ma ben poca cosa. La Juventus non si ferma. Non ha ostacoli, se mai ce ne fosse uno.Ha gi liquidato le quattro squadre alle sue spalle: 3-1 al Napoli, 1-0 allInter, 2-0 alla Lazio, 2-0 sul campo del Milan. Ieri sera uscita viva (1-0, rigore di Ronaldo) da un derby che il Torino le ha reso molto difficile sul piano fisico. Sullo 0-0 al Torino stato negato un rigore (fallo su Zaza).Cagliari-Napoli, nel tardo pomeriggio, non una partita facile per gli azzurri. Il Cagliari imbattuto in casa (due vittorie, cinque pareggi), il Napoli ha la ruggine di Liverpool nella testa e nelle gambe. Il Cagliari gioca per conquistare una salvezza anticipata.Il Napoli non ha un obiettivo esaltante. Il secondo posto non scalda pi nessuno. Per giunta, le altre concorrenti fanno continuamente cilecca. La classifica non viene mai mossa e, obiettivamente, non si vede una formazione superiore al Napoli per la piazza donore.Linseguimento alla Juventus una favola che ci tiriamo dietro, pompata dai media per dare un senso a questo campionato segnato in partenza. Ma il Napoli ha anche un prestigio da difendere, la posizione di vertice conquistata in questi anni da confermare.A Cagliari Ancelotti inserir forze fresche per rianimare una formazione che rischia di sedersi dopo la resa di Liverpool. Vedremo ancora quei giocatori trascurati da Sarri che non hanno ancora brillato con Ancelotti. Riposeranno i pi provati dalla trasferta inglese. Chiunque va in campo dovr tenere alta la bandiera azzurra. La squadra non pu e non deve mollare ora che uscita dalla Champions ed lontana dallo scudetto.Il Cagliari dar lanima, come suol dirsi, gasato dal portentoso recupero finale sulla Roma. Gioca la sua salvezza in casa (11 punti sul suo campo, 6 in trasferta). Ha sei punti di vantaggio sulla zona-retrocessione, un buon margine, ma non ancora rassicurante. Dar battaglia contro gli azzurri, privo per del suo cannoniere (Pavoletti infortunato).un campionato che, con gli alti e bassi dei club storici, rischia di avere interesse solo per le squadre medio-piccole. La zona-Champions, in ritardo solo la Roma, ha i soliti clienti.La seconda met della classifica pi combattuta. Escludendo il Chievo, con i suoi miseri tre punti, ci sono sette squadre in nove punti (Cagliari, Empoli, Genoa, Spal, Udinese, Bologna, Frosinone).I tornei europei riprenderanno lanno prossimo. Il Napoli ricomincer dallEuropa League (14-21 febbraio, sedicesimi di finale) che, per una formazione della Champions, sempre una retrocessione. Sar un torneo ricco di ottime squadre. Il Napoli punta a vincerlo? Questo limpegno dichiarato per smorzare la delusione di Liverpool.Il Napoli competitivo, dice Ancelotti, che non vuol dire vincente. Cos, niente cambiato rispetto alle ultime stagioni. Il Napoli ha limiti strutturali, tecnici, fisici, di personalit che un allenatore che ha vinto tanto in Europa non poteva certo trasformare profondamente, soprattutto al primo anno sulla panchina azzurra.La squadra ha ancora i giocatori pi importanti giunti con Benitez (2013) e sta invecchiando. In otto anni, tre volte seconda, tre volte terza, cinque volte in Champions. Il massimo possibile.La Juventus scava un solco in Italia, lEuropa ancora un impegno troppo alto per andare avanti (due volte negli ottavi Champions, 2012 con Mazzarri e 2017 con Sarri; una volta in semifinale di Europa League, 2015, con Benitez).Il problema si pone lanno prossimo. Quale trasformazione sar necessaria per tenere le magnifiche posizioni di questi anni e andare oltre? Lallenatore una garanzia, ma sar il calciomercato a segnare il futuro.