Colette, di Wash Westmoreland

, di, un biopic sulla vita della scrittrice francese,, pseudonimo di(Saint-Sauveur 1873-Parigi 1954), scrittrice, sceneggiatrice e attrice teatrale francese, considerata fra le maggiori figure della prima met del XX secolo.Il film inizia quando Gabrielle) lascia la sua casa in campagna nel 1893 a vent'anni per sposare, detto Willy (), noto scrittore e critico che a Parigi la introduce nei salotti letterari e artistici. In difficolt economiche per i suoi debiti, Willy per denaro impone alla moglie di scrivere racconti sfruttando il suo talento.Mescolando i suoi ricordi bucolici con episodi piccanti ben accolti dalla societ libertina della Belle poque, Gabrielle scrive una serie di racconti intitolatache ottiene un grande successo. Willy se ne appropria, firmando i suoi libri e tiranneggiandola, ma lamore per Missy (),, aristocratica lesbica francese, incoraggia in seguito Gabrielle a troncare il rapporto con il marito e a pubblicare i romanzi con il suo nome.Il cinema sembra prediligere in questi ultimi tempi il tema della condizione femminile, in particolare in campo artistico dove spesso in passato diversi uomini hanno avuto successo, sfruttando il talento di mogli e compagne., in effetti arriva dopo, sottolineando soprattutto il rapporto della scrittrice con il marito e le sue tendenze bisessuali, ma non riesce a dar vera vita ad un personaggio poliedrico e molto complesso che ai suoi tempi si distinse in vari campi: autrice di numerosi libri, attrice di music-hall, critica teatrale e cinematografica, sceneggiatrice. Insomma fu senzaltro una figura iconica dellemancipazione femminile, mito nazionale in Francia.Nel 1953 in occasione dei suoi 80 anni, Colette ricev la medaglia della Citt di Parigi, il grado di Grande Ufficiale della Legione d'onore, l'elezione a membro onorario del National Institute of Art and Letters di New York. Alla sua morte nel 1954 a Parigi, la Chiesa le rifiut il rito religioso, ma in compenso le vennero concesse le esequie di Stato. Dai suoi romanzi e racconti furono tratti numerosi film, come due versioni di Gigi e quella teatrale nell'omonimo spettacolo a Broadway nel 1951.Concludendo, anche se la sceneggiatura dinon riesce a dare unimmagine esaustiva del personaggio, notevoli appaiono fotografia (), musiche (), costumi ().Il film candidato alper il premio come miglior attore ae quello per migliori costumi a