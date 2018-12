A Liverpool con la convinzione di farcela

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 11.12.2018)

Siamo a Liverpool senza paura, con i titolarissimi azzurri della Champions, con Ancelotti mister Europa, portabandiera del girone, imbattuti e con due risultati su tre a favore, puntando agli ottavi di finale per la terza volta dopo il 2012 di Mazzarri e il 2017 di Sarri, convinti di centrare lobiettivo.NelAncelotti pretende che gli azzurri riescano a mostrare. Probabilmente, una tenuta difensiva senza angosce (come a Bergamo), la possibilit di schizzare in contropiede, pi cattiveria sottorete.Tutto il peso della sfida sugli inglesi che devono rimontare e sfoderare la prestazione super per farcela. Il Napoli non star a guardare. Determinanti, forse, i primi venti minuti da passare senza danni. Nella sua tana, lAnfield, il Liverpool d il meglio, sostenuto da uno stadio che canta a squarciagola per tutto il match, che canta ai suoi giocatori, comera il San Polo ai tempi della squadra di Vinicio, che sventola bandiere rosse.Ancelotti ha precisato che lAnfield non uno stadio che fa paura, ma uno stadio affascinante per i colori e per i canti ed bello giocarvi.Nel suo stadio, in Premier, il Liverpool ha preso solo 5 gol in otto partite, vincendone otto su otto, segnando trenta gol. Una tana sonora, molto suggestiva. Il Napoli sta diventando adulto, meno stressato da allenamenti maniacali, pi libero di fantasia.Non far una partita difensiva, prudente. Sarebbe un errore. Giocher per giocarsela, ma con equilibrio e con larma della sorpresa perch potr pungere il Liverpool mentre i reds cercano di dilagare. Il segreto non segreto fargli un gol che gli metta tensione e nervosismo.Il Napoli far la sua partita da protagonista del girone di Champions senza tendere lorecchio alla sfida di Belgrado fra Stella Rossa e Psg. Nella sua conferenza-stampa, Klopp stato molto misurato, con grande rispetto per il Napoli. Ma gli azzurri non giocheranno allitaliana, come prevede il tecnico tedesco.Il Napoli, ha detto Ancelotti, far il Napoli, cio la partita che meglio nelle sue corde, senza pullman davanti alla porta e con la personalit indispensabile in questi appuntamenti.Gli annunciati cambi tattici di Klopp non variano la strategia azzurra, cos ha detto Ancelotti che apparso pi rilassato del rivale. Punta sulla sua esperienza europea e se il Napoli non tradisce (e perch mai?) sar una serata confortante.Il Napoli non pi una sorpresa in Champions dopo la vittoria allandata sul Liverpool e la trasferta di Parigi da protagonista assoluto. Sulla Champions Ancelotti punta molto perch gli d pi emozione. il suo terreno preferito.Limpresa possibile e di impresa si tratta. Perch il Liverpool temibile sul suo campo, mentre in trasferta ha fallito tutte e tre le gare di Champions. Vedremo un Liverpool molto diverso di quello visto al San Paolo dove fu incantato dalla scioltezza, dalla convinzione, dal palleggio degli azzurri.Ma ci volle un gol di Insigne al suono della sirena per vincere dopo il salvataggio di Gomez sulla linea e la traversa di Mertens.AllAnfield il Liverpool (con pesanti assenze in difesa) cercher nel trio delle meraviglie Salah-Firmino-Man il grimaldello per vincere la gara. Allandata il tris dassi fall. Ospina par appena un tiro di Salah prima del vantaggio azzurro. Stasera le stelle spente a Napoli dovranno riaccendersi. Ma il Liverpool dovr preoccuparsi di non scoprirsi attaccando.La partita apertissima, il Napoli ha ildelle possibilit dei risultati a favore. Ma non punter su questo vantaggio perch, difendendolo, rischierebbe troppo. Il Napoli giocher come se si partisse da zero, tutto in ballo, tutto da conquistare.Nella conferenza-stampa, Ancelotti si prodotto in uninglese con i reporter britannici e ha accennato a un sorriso furbetto con i giornalisti italiani tornando sulla parabola ormai nota della torta. Il Napoli finora ha fatto la torta, ora serve la ciliegina.Mertens e Insigne? Una ciliegia tira laltra.