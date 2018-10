Colpisci il tuo cuore di Amélie Nothomb

di Luigi Alviggi

Non è raro che in famiglia si annidino i mali più grandi per uno o più dei suoi componenti che divengono poi ferite nell’animo, raramente rimarginabili e destinate a segnare l’intero corso di vita.Profondo e toccante questo romanzo, decisamente una rassegna di personaggi singolari che, per un verso o per l’altro, esulano dalla normalità pur senza essere fuori da quel che può definirsi l’universo degli individui “non patologici”.Sentimenti comuni sfociano, per inclinazioni personali, nell’esasperazione, che diventa estremamente dolorosa verso coloro che ne divengono bersaglio ma che non sono affatto percepiti come tali da chi li stravolge, abusandone largamente.C’è una freddezza di rapporti familiari che porta alla memoria la gelida distanza esistente tra le protagoniste de “La visitatrice”, l’unico romanzo della giornalista irlandese Maeve Brennan (1917–1993) pubblicato postumo dopo il casuale ritrovamento in un’università dell’Indiana (USA) nel 1997.Amélie Nothomb (Giappone, 1967), è una scrittrice belga di successo che ha girato molto in Asia e America negli anni giovanili al seguito del padre diplomatico. A 21 anni torna nella “patria” nipponica e lavora un anno in una grande industria con esiti disastrosi che farà irrompere direttamente nel libro “Stupore e tremori” (1999), resoconto dell’infausta esperienza.Pluripremiata, il suo primo lavoro è però “Igiene dell’assassino” (1992) che uscirà in Francia, ove già in quell’anno vive stabilmente. Susciterà subito attenzione nel campo letterario, e questo in esame (del 2017) è il suo 26° romanzo, tutti pubblicati in Italia da Voland.L’approccio narrativo è incisivo, asciutto il registro e serrato il ritmo. I capitoli brevi, di facile lettura, catturano l’interesse del lettore verso le drammatiche vicende e potenziano la partecipazione alle sofferenze delle giovani protagoniste. La foto in copertina raffigura l’Autrice oggi.Marie, splendida diciannovenne, primeggia nella sua città non grande, e crede solamente in uno splendido futuro che le concederà tutto quanto può sognare. Un senso di incolmabile infinito la possiede, e l’invidia dolorosa di quante la circondano la fa impazzire di gioia.Semplice la sua filosofia di vita:Ma poi cresce. Olivier è il ragazzo più bello e ambito del posto, e i due si innamorano perdutamente. Si mettono insieme nel dispetto di tutti ma, improvviso per lei, ecco l’enorme primo inciampo della vita. Rimane incinta e, pur subito sposi, non ha il tempo di preparare il matrimonio da sempre vagheggiato, e nemmeno se la sente di diventare madre così giovane.La fuga nel sonno diviene il rimedio inconscio durante tutta la gravidanza. Con i suoi vent’anni arriva Diane, bella ancor più della madre, che fa impazzire d’orgoglio il padre.Marie inizia a sentirsi in ombra nella considerazione di tutti e questo scatena una gelosia incontrollabile nei confronti della bambina che, senza colpa, ha offuscato ogni illusione di gloria.È la nonna a comprendere per prima l’antagonismo assurdo e smisurato della figlia per la nipote che impedisce verso questa ogni forma di tenerezza. Non è madre, e nemmeno una matrigna cattiva. No, per lei è semplicemente come se la figlia non esistesse e infatti lascia ogni compito relativo al marito o alla servitù.Per scuoterla dalla depressione, Olivier le offre di occuparsi della contabilità della sua farmacia e la vita della moglie muta, ma ancor più cambia quella di Diane che viene affidata durante la giornata alla nonna.Le si schiude davanti per la prima volta il paradiso tra le coccole dei nonni, che concedono tutto l’affetto e la cura che la mamma non ha voluto né saputo darle. La bimba ha un intuito precoce che, con gli anni, la renderanno sempre più triste e isolata, addossando a sé la causa del disamore materno.Il secondo figlio, Nicolas, stupisce Diane perché la madre non si mostra gelosa: l’essere maschio gli risparmia la condanna del confronto. La figlia si trasforma, man mano, in una sorta di analista della madre indagando sulle giravolte della mente che la spingono a muoversi in maniera opposta a contatto con maschi o con femmine.Ma questo, che dovrebbe indurla a gelosia nei confronti del fratello, non la smuove affatto. È contenta così, anche perché vede la madre tanto trasformata.Con l’arrivo della terza figlia, Célia, nulla cambia per Nicolas. Però Marie mostra una vera e propria idolatria verso la nuova bimba, e qui tutto il castello mentale di Diane cade in pezzi.Tutto ciò che aveva creduto di costruire si rivela ingannevole, e la crisi provoca nuovo dolore sulla ferita sempre aperta. Si sente costretta a divenire adulta senza esserlo, e si sforza rassegnata verso questa meta ma non regge a lungo la terribile sofferenza di ogni giorno:Chiede alla nonna di rifugiarsi da lei, la madre non muove certo obiezioni e il padre, che non ha compreso il dramma, si adegua. Ritornerà da loro solo nei fine settimana ma lo sconforto, con l’età, continua a crescere. La nonna la capisce a fondo, ma nulla può contro la madre persa nei contorti labirinti mentali.Undicenne, Diane non scappa dinanzi un camion che le sta venendo addosso. Quasi indenne, in ospedale ha la fortuna di incontrare un medico che rappresenterà la svolta di vita, smorzandone la ripulsa verso di questa.Al liceo conosce Élisabeth Queen che l’attira, e ne diviene amica confidandole il segreto familiare. I genitori l’accolgono benissimo e prendono a considerarla come una sorella della figlia. Con la morte dei nonni in un incidente stradale resta una settimana in coma. Al risveglio ritrova il medico favoloso che le dice che i Queen sono disposti a ospitarla in casa loro e profetizza che, con la crescita, le cose in famiglia miglioreranno. E lì va a vivere stabilmente.Si iscriverà a medicina, l’amica a giurisprudenza. Il suo primo amore svanirà presto, il forte subbuglio interno, implacabile, non concede pace e la rende instabile.Laureatasi, sceglie cardiologia e conosce Olivia, ricercatrice, alla quale fa subito un’ottima impressione. Quasi se ne invaghisce, passano molto tempo insieme e, forse, nella quarantenne si sforza di concretizzare la madre che non ha mai avuto.Lei invece la rivede solo dopo dieci anni, in occasione della fuga da casa della sorella che le ha lasciato la figlia Suzanne. Riceve la sua visita e parlano per la prima volta senza reticenze. Diane può adesso scoprire che la madre non realizza affatto le gravi colpe di cui si è macchiata con i sentimenti filiali fuori controllo.Le due figlie sono state entrambe vittime del suo sommo narcisismo che ha trovato sbocchi diversi: l’invidia verso Diane, la proiezione all’esterno nei confronti di Célia. Questa ha invece compreso il male che avrebbe potuto arrecare alla piccola se avesse percorso l’uguale cammino materno e perciò è fuggita. Forse, con la nipote, potrà finalmente essere quello che non è mai stata:L’età pare ora aver attutito le pesanti ossessioni che hanno travagliato tutta la giovinezza di una donna che madre non sarebbe mai dovuta essere. E Diane si conferma nel dedicarsi a Olivia, fuori di ogni volontà è cresciuta dentro.Lavorerà per farle prendere l’abilitazione a ordinario. Saranno due anni di lavoro matto e disperatissimo che non la faranno respirare, quasi non dormire, ma è l’appiglio che aiuta ad abbandonare meglio l’inferno infantile che ancora la condiziona. Olivia ottiene l’abilitazione con lode, Diane può ora scaricarsi, ma la vita non ha affatto concluso quanto in serbo per lei.Il passaggio al tu, chiesto dalla prof, non fa che complicare il troppo di inespresso che ormai è divenuto ostacolo insuperabile tra loro. Andando a fondo, si squarcia l’infatuazione professionale per la quale ha passato due anni di simbiosi totale, e vede l’idolo nella sua vera veste: invitata a casa da Olivia, ne conosce il marito Stanislas, un grande matematico del tutto autistico, e la figlia Mariel, una dodicenne che ne dimostra otto.Mariel è lei stessa, infognata in una situazione analoga se non addirittura peggiore. E un mito che crolla va subito sostituito con qualcosa di equivalente, specie in chi ha un equilibrio mentale precario.Cresce dunque l’interesse verso Mariel per la quale, ora adulta, vuole esercitare ogni mezzo in suo possesso per capovolgere il dramma infantile che vede ripetersi. Con una madre sempre assente per lavoro e con un padre sempre silenzioso, riesce a immaginare cosa ne sia di lei.La ragazzina non ha amici, soffre di paure immotivate, e va male a scuola ove è in ritardo con gli anni. La dedizione assoluta si sposta dalla madre verso la figlia, e la gelosia di Olivia non tarda a manifestarsi.Diane si decide allora a lasciare l’università, a una nuova vita senza Olivia, un gran bene, ma anche senza Mariel, un gran dolore. Ma crescere significa anche prendere confidenza con un altro se stesso, e lei si sente pronta per questo come non mai.L’abbandono scopre definitivamente la vera Olivia, un essere detestabile che all’inizio mai avrebbe immaginato, e fa trovare in lei un’altra affinità con la madre: un disprezzo abissale che la pervade contro chiunque offuschi la sua pretesa sovranità, una sorta di diritto trascendente come per gli antichi imperatori.A questo punto lo sconsolato urlo munchiano risuona ancora una volta nel profondo del sé e l’eco, di intensità perforante, esplode verso l’esterno con l’intensità di un uragano, minacciando di perderla definitivamente. Ma è l’urto contro il fondo che non può spingere ad altro che a risalire, a riprendere il filo della corrente incessante che trascina innanzi anche senza volerlo.Affiora una Diane nuova, che è spinta a riprendere contatto con la famiglia. Una persona diversa, pronta a vedere in modo nuovo i contrasti che anni prima apparivano insanabili. Ora esercita con successo la professione di cardiologo e vive sola, per scelta, in una bella casa dove si assopiscono le grandi lotte che le hanno tormentato gli anni migliori.Ma la vita non si stanca di scrivere pagine nuove a dispetto di ogni previsione degli interessati. Ancora due grandi avvenimenti, uno molto tragico, l’altro molto piacevole, sconvolgeranno il suo percorso. Sarà quest’ultimo ad aprire a Diane la porta della vera vita nuova che, possiamo giurarci, la lascerà invecchiare felice e soddisfatta per le scelte fatte nel lungo e arduo cammino verso la scoperta di chi veramente lei sia.E il cuore, per quanto ferito a morte, può sempre scovare la possibilità di risorgere: basta volerlo ed esserne fermamente convinti. Lui, magari tardivamente, non si rifiuterà di eseguire l’ordine imposto...(traduzione di Isabella Mattazzi)Voland, 2018 – pp. 128 - € 15,00