I 90 anni di Amedeo Salerno,

dirigente napoletano del secolo

di Adriano Cisternino

Nel 1993 Amedeo Salerno si candidò alla presidenza della Federbasket, di cui era già vicepresidente uscente all'ombra di Enrico Vinci. Fu battuto per pochi voti da Gianni Petrucci (poi presidente del Coni).Ma quella apparente sconfitta segnò in realtà una grande vittoria dello sport napoletano che evitò così il rischio di perdere un grande dirigente, come ce ne sono stati pochissimi nella seconda metà del '900 a Napoli.Salerno sarebbe presto diventato presidente del Coni Napoli, carica che avrebbe retto con competenza ed efficacia, ininterrottamente per 18 anni.Nella sede del Coni Napoli, la casa dello sport napoletano che è stata la sua casa dal '94 al 2012, lunedì 4 giugno Amedeo Salerno festeggia i suoi 90 anni.Amici, dirigenti, ex-atleti, giornalisti, sportivi e non, che hanno seguito da vicino lo sport napoletano negli ultimi cinquant'anni son passati e passeranno per via Alessandro Longo al Vomero, due passi dallo stadio Collana (che tristezza le sue ultime vicende!..), per un saluto ed un augurio ad Amedeo che al Coni Napoli arrivò dopo aver pilotato per trent'anni la Partenope prima da segretario generale e poi da amministratore delegato.Nato come arbitro di calcio, Amedeo Salerno cominciò la sua carriera al CSI (Centro Sportivo Italiano) come dirigente della sezione di atletica leggera. Da qui alla Partenope quando il CSI confluì nella grande polisportiva di Parco del Castello.E qui, sotto la sua guida, lo sport napoletano ha vissuto e scritto pagine indimenticabili nella storia, dall'atletica leggera al basket, dal judo alla lotta, alla scherma, al rugby, alla pallavolo.Basti citare gli scudetti del rugby (1965 e 1966), i soli scesi al di sotto di Roma, il coinvolgimento della grande industria nazionale nel basket che divenne Ignis Sud Partenope e portò a Napoli i vari Gavagnin, Maggetti, Bufalini, Vittori e poi D'Aquila e tanti campioni, con la vittoria della Coppa delle Coppe (1970), e le decine e decine di titoli italiani ed europei negli sport individuali, raccolti e celebrati nella elegante pubblicazione per i 50 anni della Partenope curata da Mimì Pessetti.Fiore all’occhiello della sua attività di dirigente sportivo fu l’organizzazione dei campionati europei di basket nel 1969 nei palazzetti di Napoli e Caserta, cui parteciparono 12 nazioni e che fu vinto dall’Urss, seconda la Jugoslavia, terza la Cecoslovacchia. L’Italia si classificò sesta.Costante, a tratti addirittura implacabile, da presidente provinciale del Coni Napoli, l'attenzione di Amedeo Salerno agli impianti sportivi dell'intera provincia:il suo dei suoi slogan di sempre. Lunga e dura la battaglia alfine vinta per la riapertura dei numerosi impianti costruiti con la legge 219 post-terremoto.A chi gli chiedeva perché da presidente del Coni della provincia di Napoli non si candidasse al Coni regionale ha sempre risposto che Napoli è la sua città e che qui ci sono troppi problemi da risolvere per poter lasciare il lavoro a metà.Novant'anni, insomma, di cui almeno due terzi spesi al servizio dello sport napoletano, ivi comprese le numerose iniziative e pubblicazioni tra le quali spiccano l', puntuale occasione per la conferenza stampa di fine anno, e “”, raccolta alfabetica completa di mini-ritratti degli atleti della provincia che hanno partecipato da sempre alla rassegna a cinque cerchi nelle varie discipline.Apprezzata e coinvolgente anche l'istituzione del referendum “”, poi dilatatosi con l' “” e la “”.Auguri, Amedeo, per questi no...vanta di cui può menar gran vanto.Noi, considerata la vastità del suo impegno, delle sue competenze ed influenze, gli assegniamo per l'occasione il premio ideale di “”.