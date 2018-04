Mariella Pandolfi fra Bach e Jobim

di Adriano Cisternino

Pianoforte e flauto è un accoppiamento raro. Ma nel jazz si sa: mai dire mai. Ed allora ecco questo insolito tandem di suoni proposto dal Music Art per sabato 28 (ore 21) con Mariella Pandolfi al piano e Francesca Masciandaro al flauto traverso.Un tandem “” sostenuto dalla ritmica di Massimo Mercogliano al contrabbasso e Giuseppe La Pusata alla batteria, due musicisti dal collaudato sodalizio artistico con la Pandolfi.Per dirla tutta la pianista napoletana era prevista in tandem con la violinista belga Francoise Dorissen, che però è stata boccata a Bruxelles da impegni istituzionali e quindi niente tournée in Italia, niente Music Art.Ed allora ecco Francesca Masciandaro, flautista casertana, studi classici, convertita al jazz dalle frequentazioni di amici musicisti e soprattutto del chitarrista Pietro Condorelli col quale spesso si produce in pubblico.Con Mariella Pandolfi farà coppia per la prima volta in concerto ed insieme proporranno standard classici del jazz con divagazioni sudamericane in bossa (Jobim). Ma non si escludono brani di ispirazione classica tratti dall'ultimo album della Pandolfi intitolato “”.Non è la prima jazzista e sicuramente non sarà l'ultima a rifarsi al grande pianista tedesco che già negli anni '70 ispirò al pianista francese Jacques Loussier una fortunata serie dal titolo “”. Mariella però precisa: “”.È un nuovo modo di fusione jazz-classico dovuto all'estro e al talento della musicista vomerese di cui lo scrittore Maurizio De Giovanni ha scritto fra l'altro: “”.Se vi fidate, dunque, l'appuntamento è al Music Art sabato sera.