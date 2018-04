Il Cuore chiude la stagione regolare

con una sconfitta a Reggio Calabria

di Mario Triggiani

Non riesce al Cuore Napoli Basket l'impresa di conquistare la prima vittoria esterna della stagione nell'ultimo turno di campionato che vedeva opposta la squadra partenopea alla Viola Reggio Calabria.Tra le fila di Napoli ancora assenti i due lunghi Guglielmo Caruso e Nikolay Vangelov, entrambi tenuti precauzionalmente a riposo dopo gli infortuni delle ultime settimane ma entrambi pienamente arruolabili per le gare di post-season che attendono gli azzurri.Il Cuore resta in partita finché può, sospinto dai punti dei "soliti" Mascolo e Turner e da un Mastroianni che conferma la buona vena realizzativa delle ultime gare.Sotto canestro, però, il reggino Baldassarri domina largamente (chiuderà la gara con 20 rimbalzi catturati contro i 30 dell'intera compagine avversaria) e Napoli non può che cercare di contenerlo con i falli che, però, alla lunga riducono ancora di più le rotazioni di coach Bartocci.La gara si conclude con i tifosi calabresi a ringraziare la squadra per aver dato il massimo in un'annata che si concluderà nel peggiore dei modi, mentre le menti di giocatori, addetti ai lavori e tifosi napoletani sono tutte proiettate al futuro.Con i risultati maturati nel pomeriggio, infatti, è stata ufficializzata la griglia playout, che vedrà il Cuore Napoli Basket affrontare l'Assigeco Piacenza nel primo turno.La prima gara della serie al meglio delle tre si giocherà domenica 29 aprile alle 18:00 al PalaBanca di Piacenza, con gara 2 prevista per giovedì 3 maggio al PalaBarbuto e l'eventuale spareggio ancora a Piacenza domenica 6 maggio.In caso di vittoria i napoletani sarebbero salvi; in caso di sconfitta dovrebbero conquistare la permanenza in serie A2 in un'altra serie al meglio delle tre gare contro la perdente dell'altro scontro del primo turno (Virtus Roma-Roseto).Dopo l'altalena di emozioni vissute negli ultimi mesi, è giunto per il Cuore Napoli Basket il momento di concentrarsi e sfruttare al massimo questa ultima possibilità per salvare la stagione e poter progettare con più serenità la prossima stagione.La squadra nelle uscite precedenti agli infortuni (gli ennesimi della stagione) aveva dimostrato di voler dare tutto anche quando non c'era nulla in palio. Ora che invece la posta in gioco è davvero importante sarà quindi necessario dare seguito a quelle buone prestazioni, sperando che stavolta arrivino anche i risultati.Patrick Baldassarre 17 (5/7, 0/1), Lorenzo Benvenuti 16 (8/11, 0/0), Chris Roberts 11 (2/3, 2/7), Tommaso Carnovali 11 (1/2, 3/6), Agustin Fabi 9 (2/7, 1/7), Celis Taflaj 9 (4/5, 0/3), Riccardo Rossato 9 (3/7, 1/5), Lorenzo Caroti 6 (0/1, 2/2), Allen Agbogan 2 (1/3, 0/2), Davide Bianchi 2 (1/1, 0/0), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0), Andrew joseph Pacher 0 (0/0, 0/0)11 / 1451 18 + 33 (Patrick Baldassarre 20)23 (Agustin Fabi 6)Elston jr Turner 31 (10/13, 3/10), Bruno Mascolo 23 (10/18, 1/3), Jermaine Thomas 9 (3/3, 1/5), Mattia Mastroianni 9 (1/4, 2/5), Alessio Ronconi 2 (1/4, 0/2), Simon Zollo 2 (1/2, 0/0), Massimiliano Bordi 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)3 / 327 2 + 25 (Elston jr Turner 9)7 (Jermaine Thomas 3)