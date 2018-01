Arriva Jounes, l'ultimo piccoletto

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 25.01,2017)

Olè. Ecco un altro piccoletto per l'attacco azzurro.Sembra anticipato l'arrivo di Amin Younes, 25 anni, 1,68, un centimetro meno di Mertens, cinque più di Insigne. Il tedeschino di madre libanese, destrorso, rapido, non gioca da due mesi, è da rimettere tutto a lucido.Il Napoli ha bruciato i tempi. Cinque milioni all'Ajax per avere subito il giocatore anziché a giugno e a parametro zero.Tutta l'attenzione del Napoli è per le alternative agli esterni d'attacco: Younes per Insigne (sembra dotato dello stesso tiro a giro), Adam Ounas, 22 anni, 1,72, già in casa, per far rifiatare Callejon quando l'algerino dotato di un bel dribbling diventerà meno anarchico e più tattico.Se arriva Inglese, in attesa del recupero di Milik, l'attacco è sistemato, anche per una variante tattica con un centravanti di peso in area avversaria.Perduto Verdi, continua l'inseguimento a Politano, 25 anni, 1,72, già rodato per il campionato italiano.Tutto bene, ma la difesa? Non ci sarebbe bisogno di un terzino, detto così alla vecchia maniera, un'alternativa a Hysaj? Sulla trincea azzurra è in partenza Maksimovic, Tonelli è sempre in panne e non si può spremere in eterno Maggio.Il valenciano Grimaldo arriverà a giugno, il Benfica sembra intenzionato a cederlo (30 milioni?).È vero che la fase difensiva sta andando bene, il Napoli ha la migliore difesa del campionato. Ma per il duello al vertice, meglio abbondare e rinforzare gli argini.Un difensore esterno in grado di dare il cambio a Hysaj e a Ghoulam (anche se c'è Mario Rui) non sarebbe male.Ma dev'essere di livello e qui sta forse il problema, non ce ne sarebbero di disponibili sul mercato invernale. Però chi cerca, trova. Coraggio. È un tassello importante da riempire. Non si vive di solo attacco e lo scudetto pretende la migliore difesa.Darmian, 29 anni, 1,83, gioca poco nel Manchester United. Potrebbe tornare utile? Forse occorrerebbe un difensore che sappia giocare da centrale (per fare rifiatare Albiol, anche se c'è Chiriches) e a destra.Giuntoli, che va di qua e di là, ha certamente un'idea migliore. Sistemato l'attacco, vogliamo fare il pieno anche in difesa?