Record storico per un Ufficiale palombaro

della Marina Militare italiana

di Claudio Romano

Lo scorso 9 gennaio, all’interno di Palazzo Marina a Roma, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Valter Girardelli ha incontrato il Guardiamarina Emanuele Lo Schiavo, Ufficiale Palombaro del Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.), rientrato in Italia dopo avere concluso con successo il corsoin Florida – U.S.A..I risultati dei test conseguiti da Emanuele Lo Schiavo al termine del corso allo, che lo pongono al secondo posto in assoluto nella storia della U.S. Navy, dimostrano l’alto livello di preparazione e specializzazione dei nostri Palombari.Un corso durissimo quello negli U.S.A. della durata di 4 mesi per acquisire le capacità di condurre e dirigere operazioni subacquee militari anche in Oceano che solo in pochi sono stati in grado di comple-tare. Infatti, dei 28 ufficiali presenti - tra i quali 4 stranieri - solo in 19 statunitensi ed il Guardiamarina Lo Schiavo hanno superato ogni prova, ultimando l’addestramento con profitto.Grazie alle eccellenti doti psico-fisiche, il Guardiamarina Emanuele Lo Schiavo (nato a Sapri – SA – nel 1983) ha inoltre conseguito il titolo di, essendosi classificato al primo posto nel rispettivo corso, distinguendosi nelle varie prove accademiche e pratiche. Un risultato di pregio che onora non solo la Marina Militare, ma l’Italia tutta.Il risultato conferma l’assoluta qualità dell’iter formativo seguito presso la Scuola Subacquei di Com.sub.in. nel solco delle tradizioni marinare italiane, ponendo il G.O.S. quale punto di forza ed elemento di eccellenza della Marina Militare e delle Forze Armate tutte nel settore subacqueo sia nelle funzioni di esclusivo ambito militare che per attività a favore della collettività.Da oltre 150 anni i Palombari della Marina Militare vengono formati ed addestrati all’interno della base del Varignano di La Spezia, superando dei complessi ed intensi corsi per diventare dei veri professionisti del mare e degli specialisti chiamati ad operare in ogni parte del Mondo.Gli Ufficiali Palombari della Marina come il Guardiamarina Lo Schiavo hanno frequentato l’Accademia Navale di Livorno – il cui bando per l’accesso alla 1ª classe è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.3 del 09.01.2018, 4a Serie Speciale - e visibile sul sito www.marina.difesa.it all’interno della sezione “”.La “via” del mare già intrapresa da Emanuele Lo Schiavo, è un’opportunità per tutti i giovani dai 17 ai 22 anni che vogliono intraprendere percorsi formativi offerti dalla Marina Militare, per poter garantire non solo il proprio futuro ma anche quello del mare stesso e della Patria.Questa scelta di vita significa lavorare in un ambiente ad alta specializzazione dove ogni persona è un elemento imprescindibile di un ingranaggio perfetto, viaggiando, raggiungendo mete lontane e luoghi unici, lavorando al fianco di organizzazioni impegnate in missioni sociali e umanitarie, oppure essere impegnati con militari di altri paesi con cui condividere obiettivi ed esperienze.La Marina Militare continua ad offrire la possibilità di cogliere una delle più ambiziose opportunità lavorative, di assumersi delle precise responsabilità, mettersi al servizio degli altri e decidere per il proprio futuro.Segui le novità #MarinaMilitare live su Twitter:@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #ilTuoFuturoèilMare