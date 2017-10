Jazz da vertigini

con Ileana Mottola e Francesco Nastro

di Adriano Cisternino

Come già ottobre, anche il novembre in jazz del Music Art si apre con una voce femminile.Dopo Greta Panettieri, ecco Ileana Mottola, cantautrice salernitana, poliglotta (è laureata in lingue), voce calda dal seducente sound jazzistico, che spazia dal jazz al pop, al latin con estrema disinvoltura.Sarà sul palco del club della Torretta venerdì 2 novembre (ore 21,30) con Francesco Nastro al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso, ed Elio Coppola alla batteria.Un quartetto che promette scintille, dunque, perché la voce di Ileana sarà sostenuta da un trio strumentale di alto profilo. A cominciare dal pianista stabiese Francesco Nastro che ormai al Music Art (e non solo) è un'autentica star per i suoi vertiginosi assoli che fanno esplodere il pubblico richiamando alla mente l'intensità del tocco di Art Tatum.Alla batteria ci sarà Elio Coppola, autentico funambolo di piatti e tamburi, oltreché ideatore e direttore artistico di “Jazz e Baccalà”, riuscita iniziativa jazzistica di Somma Vesuviana.Antonio De Luise sarà al contrabbasso, ma stiamo parlando di un polistrumentista (passa con disinvoltura al piano e all'organo) e arrangiatore, oltreché compagno d'arte e di vita di Ileana.Due album in uscita per la vocalist salernitana dopo l'esordio con "Fleeting moments": il primo in duo con la chitarrista Eleonora Strino, il secondo di standard e originali, con la partecipazione di vari musicisti.Ma venerdì a Napoli Ileana canterà brani della tradizione jazz americana con qualche tuffo in Sudamerica. Francesco Nastro le concederà qualche pausa suonando brani in solo trio.