La rassegna Navigare torna al Circolo Posillipo

di Adriano Cisternino

Trentacinque espositori per cento barche a disposizione dai 6 ai 18 metri saranno presenti dal 21 al 29 ottobre al Circolo Posillipo per la ventinovesima edizione di "Navigare" tradizionale kermesse dedicata alle prove in mare organizzata da ANRC – Associazione Nautica Regionale Campana, presieduta da Gennaro Amato, al Circolo Nautico Posillipo.Il gozzo Positano 23 eco, totalmente elettrico, il gommone Italiamarine 24 Sanremo che dopo il vernissage di Parigi ha avuto un successo travolgente anche in casa, il Canelli Yachts Revolutio 39, un sogno di tre progettisti che credevano in una nuova imbarcazione di lusso: top design, high technology e conforto assoluto, gli Oromarine S11 e 999 open con motorizzazione Suzuki 350.Il Novamares 31 Extreme che dispone di un pozzetto di notevoli dimensioni trasformabile in zona pranzo o prendisole premendo semplicemente un pulsante con tavolino a scomparsa tre posizioni sono soltanto alcune delle imbarcazioni presenti alla rassegna.Gli appassionati potranno testare l'imbarcazione desiderata oltre che incontrare i protagonisti del mercato del settore; dai cantieri, alle aziende che producono accessoristica, fuoribordo, tappezzeria nautica, generatori e tutto ciò che fa diportismo.Nove giorni in cui, in pieno ottobre, si potrà vivere lo spettacolo del mare insieme ad altre iniziative nel mondo nautica come incontri con esperti del settore, workshop, iniziative legate alla beneficenza legata alla Onlus Santobono-Pausillipon.Taglio del nastro sabato 21 ottobre alle ore 10.30 alla presenza del Presidente della Commissione Attività produttive della Regione Campania Nicola Marrazzo, del presidente della Mostra d’Oltremare Donatella Chiodo, dell’Amministratore Delegato, Giuseppe Oliviero.Orario di apertura dalle 10.30 alle 18.30 (lun-giov 12-18.30) con ingresso libero.