Viaggio nella musica senza confini

con il “trio” di Francesco Nastro

di Adriano Cisternino

Da Fats Waller ad Antonio Carlos Jobim, da Domenico Modugno a Paolo Conte. Un viaggio attraverso la musica di ogni tempo è la proposta del trio del pianista Francesco Nastro – con Tommaso Scannapieco al contrabbasso ed Elio Coppola alla batteria – per il concerto in programma giovedì 18 maggio (ore 19) al Circolo Artistico Politecnico in Piazza Trieste e Trento.Non a caso il concerto s'intitola proprio “The Journey”, il viaggio, perché intende condurre lo spettatore attraverso un orizzonte musicale che va dagli Stati Uniti al Brasile con varie soste in Italia. Senza trascurare, naturalmente, la canzone napoletana.Ascolteremo dunque pezzi immortali come la celeberrima “Honeysuckle rose” e il popolare samba “Chega de saudade”, ma anche “Azzurro”, “Resta cu mme” e “Io te vurria vasà”.Il tutto rivisitato secondo la sensibilità musicale di tre jazzisti di casa nostra che vanno per la maggiore nello panorama nazionale.La rilettura di pezzi pop in chiave jazz è ormai un artificio sempre più in voga nelle nostre sale, ed anche con notevole successo perché è come ripresentare con un taglio più fresco e moderno un vecchio vestito di buona stoffa.Naturalmente molto dipende anche dai musicisti che confezionano l'operazione e, nel caso specifico, essa è affidata a tre professionisti di spessore internazionale, come testimoniano i rispettivi curriculum dei tre artisti in questione i quali, sebbene ancora molto giovani, vantano numerose esperienze e collaborazioni con jazzisti di fama mondiale.È il caso, tanto per fare un esempio, di Francesco Nastro, pianista stabiese dai vertiginosi assoli, che ha inciso uno dei suoi primi album con Gary Peacock, il contrabbassista di Keith Jarrett, e Peter Ersckine, batterista dei Weather Report.Insomma un concerto che promette divertimento soprattutto per chi ama la fantasia applicata al pentagramma con quel sottofondo di swing che spesso rivitalizza brani dal sapore un po' vintage.