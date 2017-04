“Zoe e le altre” di Paola Carta

di Redazione

Il libro è una raccolta di racconti e poesie con protagoniste femminili. Tutte loro vivono esperienze in ‘sub-mondi’ in cui avvengono gli incontri con una umanità nascosta, silenziosa, che spaventa, che mette in discussione, che provoca malessere, ma non chiede commiserazione, semplicemente si mostra in viaggio dentro le emozioni e le sensazioni, senza giudizi e senza retorica.Una donna insonne chiede un piccolo blackout al suo cervello che instancabile cerca di dare un significato ai propri sogni; Barbara rinuncia alla sua telenovela preferita per salvare la madre; Veronica, nel suo delirio, si immedesima in due malati parcheggiati al sole; Libera scopre come l’invidia abiti in lei, mascherata da altri sentimenti; Mafalda, con una drastica decisione, affronta la vecchiaia senza più inganni; Marcinho, ragazzo di strada, si paralizza con le lacrime agli occhi per una semplice carezza sul viso da una donna; sette bambini angolani trasportati dai racconti in una realtà più umana, senza guerra e senza fame.Dalle strade di Rio de Janeiro, ai bambini di Malanje, in Angola, dai centri per anziani di Bologna, agli incontri con le donne sopravvissute al conflitto armato in Colombia, questa collezione di racconti e poesie medita sulla vulnerabilità e la sofferenza delle donne; sulla violenza della guerra e della povertà; sulla solitudine e l’impotenza della malattia e della vecchiaia.Un viaggio dai mondi dei personaggi a quello personale, alla ricerca di una nuova sensibilità che scuota dall’indifferenza e dalla solitudine.scrive Paola Carta-------------------------------Nata a Gesico (Cagliari), si sposta a Bologna per seguire gli studi universitari cominciando a vivere da ‘viandante’ in diversi paesi del mondo. Ha un background professionale nel mondo della cooperazione internazionale, occupandosi da anni di diritti umani, di criminalizzazione della povertà, di genere e di inter-cultura.È stata a lungo coordinatrice di programmi e progetti basati sulla prevenzione dell’esclusione sociale in diversi paesi africani e latinoamericani.Lavora come free lance conducendo laboratori artistico-pedagogici basati sulla metodologia del Teatro dell’Oppresso ed altre tecniche di autocoscienza e autoaiuto pensati per professionisti delle scienze umane e anche per donne, bambini e anziani che vivono in contesti di rischio e disagio sociale.Editore: La Città degli Dei – Cagliari, 2016Dimensioni 15 x 21 cm – pagine 144Prezzo di copertina 10 euroISBN 9788899562045