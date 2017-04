Una GeVi Napoli brutta e sfortunata

perde con la Luiss Roma

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli, già sicura del primo posto in classifica, non splende contro la Luiss Roma ed a fine partita il tabellone recita 70-61 in favore della squadra romana.La gara non stata particolarmente emozionante, con Napoli (priva di Mastroianni per riposto precauzionale) che perde ripetutamente palloni e Roma che tira malissimo dalla lunga distanza.La Generazione Vincente insegue fino ad inizio ultimo quarto, quando grazie a Matrone impatta il punteggio, poi però il gioco duro dei giocatori luissini, tollerato dagli arbitri, fa la differenza.Nota positiva in casa Napoli è il ritorno sul parquet del capitano Roberto Maggio, assente da inizio marzo per un infortunio alla caviglia.Il play entra subito in partita con una bellissima tripla e non si risparmia quando si tratta di doversi gettare sul parquet per contestare palloni. La condizione perfetta non c'è ancora, ma in vista dai playoff la sua prestazione è certamente un segnale molto incoraggiante.Con la partita di ieri si è conclusa la stagione regolare della Generazione Vincente Napoli, che chiude al primo posto in classifica con un bottino di venticinque gare vinte e cinque perse.Al primo turno dei playoff, al via domenica prossima al PalaBarbuto, Napoli incontrerà Senigallia in una serie al meglio delle tre gare.Sarà dunque fondamentale non farsi sorprendere in gara-1, visto che una vittoria indirizzerebbe subito la serie verso Napoli mentre una sconfitta obbligherebbe la formazione azzurra a giocarsi tutta la stagione in sole due gare senza possibilità di appello.Bnl Luiss Roma - Cuore Napoli Basket 70-61 (22-13, 17-18, 8-16, 23-14)Leonardo Marcon 22 (8/19, 0/0), Eugenio Beretta 14 (7/10, 0/1), Francesco Ramenghi 14 (7/11, 0/2), Andrea Scuderi 6 (1/9, 1/11), Piero De dominicis 6 (3/7, 0/0), Antongiulio Bonaccorso 6 (2/7, 0/2), Stefano Miriello 2 (1/1, 0/1), Thomas Faccenda 0 (0/0, 0/0), Luca Sanguinetti 0 (0/0, 0/0), Cristian Di fonzo 0 (0/0, 0/0)9 / 1247 22 + 25 (Eugenio Beretta 12)17 (Leonardo Marcon, Andrea Scuderi 5)Njegos Visnjic 16 (6/11, 1/3), Ferdinando Matrone 13 (5/8, 0/1), Stefan Nikolic 9 (3/6, 1/1), Alessio Ronconi 9 (3/5, 1/1), Roberto Maggio 5 (1/3, 1/2), Andrea Barsanti 4 (2/5, 0/5), Domenico Marzaioli 3 (1/4, 0/1), Andrea Murolo 2 (1/4, 0/1), Bruno Rappoccio 0 (0/1, 0/0), Crescenzo Erra 0 (0/0, 0/0)5 / 830 6 + 24 (Njegos Visnjic 8)13 (Ferdinando Matrone, Stefan Nikolic, Roberto Maggio, Andrea Murolo 2)