Insieme… per non dimenticarli

di Giovanna D'Arbitrio

Giovanna Famulari e Stefano Sabatini saranno i protagonisti del concerto di beneficenza in favore delle scuole terremotate di Arquata del Tronto in programma, sabato 22 aprile, con inizio alle ore 19,00, nell’aula magna della caserma “Piave” di Sabaudia. I fondi raccolti in tale occasione saranno devoluti tutti in beneficenza, a favore dei piccoli allievi delle scuole terremotate di Arquata del Tronto.Nel comunicato stampa di Romano Tripodi si legge quanto segue: ”Protagonisti della serata, nata grazie all’impegno comune del Premio “Pavoncella alla creatività femminile”; del Rotary Club Latina Circeo, del Rotaract e del Collegium Musicum di Latina, con il concorso dell’Associazione culturale “Donne in Corriera” di Bari ed il Patrocinio del Comune e della Pro Loco di Sabaudia, due autentici astri della musica jazz italiana, Giovanna Famulari e Stefano Sabatini, che hanno rinunciato, nella circostanza ai rispettivi cachet, dando prova di indubbia e non comune sensibilità.A condurre la serata la giornalista di Editoriale-Latina Oggi, Graziella Di Mambro che leggerà un brano poetico scritto per l‘occasione da Gaia Gentile. I fondi raccolti saranno consegnati, brevi manu, alla Preside di Arquata del Tronto, nel corso della sesta edizione del Premio “Pavoncella alla creatività femminile” che si svolgerà il 17 giugno prossimo a Sabaudia.Giovanna Famulari, vincitrice della V edizione del “Pavoncella”, per la creatività artistica, ha studiato pianoforte, canto e recitazione, diplomandosi presso il Conservatorio “Tartini” di Trieste. Virtuosa violoncellista ha avuto tra i suoi Maestri, Accardo, Rostropovich e Renzetti, suonando, nel corso della sua brillante ed intensa carriera, con l’Orchestra Internazionale d’Italia, con l’Orchestra del Rossini Opera Festival, con la Nuova Scarlatti di Napoli, e dando lustro a numerosi progetti artistici, quali il “Verdi’s Mood” di Cinzia Tedesco ed i più recenti “Neverending tour live” con Ron ed il “Suono della voce” con Tosca per la regia di Massimo Venturiello.Pianista versatile e raffinato compositore, Stefano Sabatini, ha iniziato a fare le prime esperienze in campo jazzistico suonando con stelle di prima grandezza quali Tony Scott, Massimo Urbani e Maurizio Giammarco. Trasferitosi a Los Angeles si è diplomato in composizione ed arrangiamento alla “Dick Grove School”. Rientrato in Italia è entrato a far parte della prima formazione di “Lingomania” con Maurizio Giammarco, Flavio Boltro, Furio di Castri e Roberto Gatto. Nella intensa e brillante carriera ha suonato con musicisti quali Johnny Griffin, Sal Nistico, Lee Konitz, Steve Grossman, Gary Bartz e Cher Baker”. (Testo a cura di Romano Tripodi- Sabato, 17 aprile 2017).Una lodevole iniziativa senza alcun dubbio per non dimenticare tante persone che per il grave recente sisma hanno perduto tutto in modo drammatico ed inaspettato: si spera in una solidale e positiva adesione.