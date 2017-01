Ian Shaw, star internazionale

in arrivo alla Casina Pompeiana

di Adriano Cisternino

Cantante, pianista, compositore, attore. È la poliedrica figura di Ian Shaw, artista gallese di fama internazionale che torna in Italia a distanza di tre anni e sarà a Napoli domenica 15, nella storica location della Casina Pompeiana in Villa Comunale, per l'ultimo concerto di una sua breve tournée con inizio venerdì a Cagliari.È il primo evento del 2017 organizzato dal Live Tones e bisogna ammettere che per il club di Alberto Bruno e Ornella Falco il primo invito agli amanti del jazz è di altissimo livello.Al fianco della star della serata viaggia per l'occasione un gruppo di musicisti di spessore comprendente il pianista sardo Alessandro Di Liberto, il contrabbassista salernitano Tommaso Scannapieco e il batterista piemontese Enzo Zirilli.Il concerto si annuncia come un viaggio ad ampio raggio fra le canzoni di Broadway, quelle del song-book pop e gli immancabili brani originali scritti dallo stesso Shaw, artista che ha al suo attivo una quindicina di album (l'ultimo, “The Theory of Joy”, di un anno fa) e da anni ormai divide i suoi impegni fra l'Europa e gli Stati Uniti dove ha interpretato anche due film.Numerosi i riconoscimenti ottenuti nel corso della ultraventennale carriera tra i quali ben due BBC Jazz Awards come "Best UK Jazz Vocalist".Shaw è stato citato insieme a Mark Murphy e Kurt Elling, tra i migliori vocalist della scena internazionale.Appuntamento alle 21,30 nella accogliente e centralissima “Casina”, ma per chi volesse anticiparsi un po' (anche per assicurarsi un posto nelle prime file), porte aperte dalle 20,30 e la possibilità di ingannare l'attesa con stuzzichini ed un buon bicchiere di vino. Come da consuetudine del club.