Smartphone: il nuovo oppio dei popoli ?

di Giovanna D'Arbitrio



A quanto pare lespressionenon risponde a realt, poich secondo la ricerca condotta da alcuni scienziati della Cornell University di Ithaca- NY (pubblicata da Science), i pesci comunicano tra loro usando vari tipi di suoni a seconda delle situazioni, ad esempio per spaventare nemici o per attrarre i partner. E pertanto dopo aver appreso ci, osservando i pesci in qualche acquario mentre mi fissavano aprendo e chiudendo la bocca al di l del vetro, mi sono chiesta se cercassero di dirmi qualcosa.Questidea un po pazza mi venuta pi volte in mente mentre tentavo inutilmente di farmi capire da amici e familiari. Ho notato, in effetti, che spesso le persone ascoltano distrattamente come si fa con una radio o un televisore che restano l accesi per ore, ma sono solo una pensieri e azioni. Mi sono sentita allora proprio come quei pesci nell acquario che aprono e chiudono la bocca, ma che non riescono a portare il loro silente misterioso linguaggio al di l del vetro verso gli umani.Perch in questi ultimi anni diventato cos difficile comunicare? Lo smartphone sembra essere diventato una sorta di irrinunciabile protesi, quasi un cordone ombelicale, sostitutivo di altri legami, dal quale difficile staccarsi. Il fenomeno poi diventa preoccupante quando coinvolge i bambini, abilissimi nellusarlo fin dalla tenera et, divenuto una babysitter a basso costo che pu produrre una pericolosa dipendenza.Ormai tutti li usiamo coinvolti dai cambiamenti imposti dalle nuove tecnologie che dobbiamo tuttavia imparare a gestire con saggezza, senza diventarne schiavi. Tutti, gli sconosciuti per strada oppure conoscenti, amici e familiari, sono chini su tali aggeggi mentre le immagini scorrono, immersi negli smartphone a chattare sui social o su WhatsApp, e nelle pause comunque lontani dalla realtdi remoti pensieri, come in un semi coma: ti rispondono a monosillabi, come voci dellaldil, oppure devi ripetere pi volte la domanda la quale, facendo il suo giro nelle sinapsi dei loro cervelli, simile ad una pigra brezza estiva, finalmente giunge in porto e cos a scoppio ritardato ti arriva una laconica, evasiva risposta, segno di una sovrapposizione o di una coesistenza (sar mai possibile?) di pensieri, trai quali si fa una cernita in base alle priorit assegnate., ho pensato. In famiglia, tuttavia, laffetto e la tolleranza ci portano a scusare la distrazione dei nostri cari e si aspetta con pazienza un immagine dellacquario momento pi propizio per farsi ascoltare, considerando i frenetici ritmi della vita lavorativa, le preoccupazioni per il futuro, le attuali crisi epocali, tra pandemia, guerre e quantaltro.La stessa mi si riproposta poi in qualche noioso evento mondano, anche se con significato diverso,per cos dire: questa volta non ero io nellacquario, ma gli altri. Ho immaginato di vedere le persone trasformarsi in pesci che aprivano e chiudevano la bocca, senza riuscire a comunicare veramente con il mondo esterno. Si guardavano, si scrutavano, si pesavano con gli occhi, e parlavano, parlavano, parlavano, ma le parole erano senza significato. E che dire dei politici che partecipano a tutti i talk show televisivi e che non smettono un attimo di martellarci per ore e ore. La loro voce arriva veramente ai cittadini? A che servono tante chiacchiere: la gente seria vuole vera comunicazione e fatti concreti.Ed infine come difendersi dalle persone che usano le parole solo per ferirti? La dott., autrice del libro, definiscequalsiasi relazione tra persone che non si sostengono a vicenda, dove c conflitto e uno cerca di minare laltro, dove c competizione, dove c mancanza di rispetto e di coesione. In effetti il termine relazione non riferito esclusivamente al rapporto di coppia, ma anche alle relazioni amicali, familiari e professionali, poich ogni relazione interpersonale pu essere definita tossica se allinterno di essa uno dei due usa comportamenti in grado di danneggiare laltro.Talvolta un dubbio atroce mi tormenta e mi chiedo quanti possano essere ogginel vero senso della parola e quanti pian piano si stiano robotizzando, incapaci di pensare con la propria testa, gi omologati e pronti per luso da parte di qualche, come indi, un libro che cito spesso poich stranamente sembra descrivere la nostra epoca. E con limminente arrivo dellintelligenza artificiale in verit le preoccupazioni aumentano, ma continuiamo a sperare che se ne faccia buon uso e che ci sveglieremo da questa specie di nuovoper ritornare ad unautentica e consapevole comunicazione per attuare cambiamenti costruttivi, come E. Morin ci consiglia nel suo libroInfine ricordando il personaggio di Winston Smith che Orwell nel suo libro definisce, dopo essere stato torturato econ la forza, prima di cedere, tuttavia, dice al suo aguzzino:E concludiamo con questa significativa frase e, anche se non vogliamo demonizzare i progressi di scienza e tecnica, ci auguriamo che siano al servizio dellUomo e non lo rendano mai loro schiavo, poich i grandi valori di Libert, Democrazia, Pace, Dignit Umana, dovrebbero essere sempre difesi e preservati.