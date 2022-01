Bomba Atomica di Roberto Mercadini

di Luigi Alviggi



LAutore possiede larte di narrare la Storia con decisa cadenza romanzesca. Riesce a cogliere con precisione il lato soprannaturale - del tutto inconscio: un tocco divino forse? - che mette in moto i compiti eccezionali destinati ai grandi uomini.Questi soggetti, posseduti da forze trascendenti, sono spinti a risultati sovrumani che nemmeno loro sarebbero stati in grado di prevedere. La sua prosa - piana, scorrevole, molto avvincente - sa attrarre meglio di un thriller, anche se ciascuno di noi conosce trama ed esiti dellintera vicenda.Va anche detto della sapienza di accostamenti imprevisti tra narrato e Storia reale, improvvisi, stimolanti, anche se il collegamento al contesto pu non essere subito chiaro. Si parla di fatti storici, molti di questi scientifici, derive psicosociologiche, eventi a margine, parti di provenienza varia ma tutte volte a meglio spiegare il concreto percorso prefisso, ben saldo in mente.Sono piccole pietre gettate lungo il cammino, utili a rendere la costruzione finale pi affascinante e poliedrica.Riporta sulEnrico Fermi (Roma, 1901 1954), protagonista del libro, lopinione di Emilio Segr, fisico anchegli e suo prolungato collaboratore:Altro punto nodale del libro laccostamento del percorso di vita di due giganti contrapposti nei singoli sviluppi: Enrico Fermi e Adolf Hitler. Non si conosceranno mai, eppure la Storia li metter a capo di due immani scelte antitetiche per il genere umano: lirrinunciabile libert di vita e di pensiero delluomo e il peggior agente del Male che la storia dellumanit abbia mai conosciuto.Ricordiamo che la seconda guerra mondiale (1939 1945) provoc tra i 60 e i 70 milioni di morti: una grande nazione scomparve dalla faccia della terra per il diabolico sogno di un perverso psicotico In una cronaca romanzata inutile chiedersi della rispondenza perfetta tra narrazione e realt storiche.Osservando con acume che queste ultime mai possono essere assolute - per le connesse ricostruzioni sempre parziali e per il tantotaciuto da chi vi coinvolto! - dobbligo notare anche che, se non specchiate, le vicende integrative riportate si agganciano bene allinsieme, bench rielaborate dallo scrittore nel modo a lui pi congeniale, non di rado superiore in congruenza con quanto effettivamente tramandato.Ci sono - bisogna dirlo - pagine tecniche molto specifiche (utili a leggersi per tutti) ma, anche se non comprese appieno, ci non sminuisce affatto il valore globale della ricostruzione.Mercadini insiste a percorrere passo dopo passo lo sviluppo mentale, prima che tecnologico, del progresso conoscitivo che porta alla disintegrazione degli atomi (delluranio nel caso), compiuto dallintuizione e dal lavoro di molti geniali fisici. Questo processo in grado di liberare istantaneamente quantit enormi di energia esplosiva, caratteristica primaria di questo tipo di bomba.E, parimenti, il libro segue lescalation sociale - con Fermi in testa, premio Nobel per la Fisica nel 38 - per convincere prima i vertici militari USA e infine lo stesso Presidente F. D. Roosevelt a finanziare in tempi immediati gli studi e gli esperimenti per lo sviluppo effettivo del progetto Manhattan, per il momento presente soltanto (e lacunoso) nella mente degli scienziati coinvolti.Albert Einstein, vivente dal 33 negli USA perch ebreo, convinto dagli amici fisici ungheresi Szilrd, Teller e Wigner, scriver una lettera drammatica al Presidente il 2 agosto del 39 in cui, tra laltro, dice:Sar recapitata a Roosevelt l11 ottobre successivo dalleconomista Alexander Sachs, scelto perch cittadino USA e uomo dotato di straordinaria capacit di persuasione. Riuscir a convincerlo al finanziamento che presto diverr gigantesco. Gli sviluppi saranno complessi e fenomenali.Primo problema sar lottenimento delluranio arricchito - cio in elevata percentuale nel minerale di base utilizzato -, lunico in grado di scatenare linizio della reazione a catena (termine coniato dal fisico Szilrd), cio del moltiplicarsi degli atomi coinvolti nella scissione.Il primo reattore nucleare funzionante testato da Fermi dar il la allo sviluppo finale del progetto. Nel 41 arriver per il Manhattan: gli USA credono nel programma.Robert Oppenheimer (New York, 1904 1967), figlio di un ebreo tedesco, abilissimo nellarmonizzare tra loro i tanti scienziati impiegati nel progetto, ciascuno di per s fuori dal comune e dunque soggetto difficile, ne diverr il direttore scientifico nel 42. Direttore politico sar il colonnello Leslie Groves, pragmatico ed efficientissimo.Sua lidea di raccogliere tutte i tecnici interessati dalle diverse sedi nella sperduta cittadina di Los Alamos nel New Mexico: il segretissimo sito Y, la citt deicome disse il fisico Rabi riferendosi per a Oppenheimer. Sar un pollaio molto fertile, ricchissimo di premi Nobel che realizzeranno quanto, a tutta prima, sembrava un sogno impossibile da concretizzareRoberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore e poeta, il vincitore del Torneo Letterario 2021 svoltosi sul settimanale Robinson. Questo libro merita di essere letto per la variet dei collegamenti, espressione di un intreccio multiforme tra verit storiche e finezze creative, ed straordinario per la singolarit di dettagli riportati, strettamente legati agli eventi esposti, e per la completezza di informazioni legate alla complessa storia di sviluppo dello strumento di guerra pi potente finallora creato.Lattenzione narrativa viene centrata anche sulle idee, personali e collettive, che sono dietro la sequenza decisionale che condurr alle tragedie di Hiroshima (con la Little Boy) e Nagasaki (con la Fat Man) di inizio agosto 45: 250.00 circa le vittime immediate delle esplosioni. Le idee nella mente delluomo mai si formano complete di botto. Esse vanno soggette a una lunga serie di meditazioni e modifiche per convincere innanzitutto se stessi e poi passare al passo pi difficile, convincere gli altri coinvolti, facendoli aderire alla visione personale. Un processo lungo e arduo ma sempre interessante a conoscersi...Si parla nel testo anche dellesplosione di, il prototipo della bomba ormai finito che avverr il 16.07.45 alle 5.30 del mattino nello sperduto deserto di Jornada del Muerto, non molto distante dal Sito Y, e cos descritta nella fase iniziale:Lincredibile della Storia... (e la sfortuna dellumanit...) si dettero appuntamento nel gennaio 1919 a Monaco di Baviera, alle prime sedute dalla fondazione del Partito dei Lavoratori Tedeschi (ben presto diverr il Partito Nazista, del quale assumer la guida nel 21): il caporale Hitler viene designato dallesercito - lo afferma lui stesso nel Mein Kampf(1925) - quale osservatore (!?) a queste riunioni! Commenta lAutore:LAutore cita pi volte nel testo Ludwig Wittgenstein (Vienna, 1889 1951), filosofo e logico di eccelso valore, che in relazione al fantastico insieme di ingegni straordinari realizzato, afferma:LAutore parla anche di dettagli del testamento personale di Hitler, qualche giorno prima del suicidio del 30 aprile 45. E precisa un particolare centrato su Eva Braun:Roosevelt, che morir nellaprile 45, pochi mesi prima del successo pratico dellimmane corsa per la creazione dellordigno, scriver a Oppenheimer nel luglio del 43 riconoscendone il valore personale e, sugli altri scienziati, aggiunge:Questa lettera temperer il lento ma inesorabile tracollo delluomo, in origine simpatizzante del partito comunista americano, forse distrutto dai troppi rimorsi per il compito condotto a termine. Nelle decine di migliaia di individui coinvolti, il maggior merito del successo del Manhattan va riconosciuto ai tanti fisici ebrei tedeschi fuggiti dalla Germania e coinvolti nella ricerca. Possiamo quindi ben affermare con lAutore:!!!Lo sguardo del Mercadini si allunga anche al periodo successivo allo scoppio delle bombe e allatteggiamento del divino Hirohito, il 124 imperatore del Giappone. Nelle centinaia di migliaia di disgrazie ne sceglie due emblematiche di questo dopo: due superstiti di Hiroshima.Terufumi un medico, scampato alla catastrofe della bomba per il risveglio precoce da un sogno. Perder un polmone, poi inizier a curare gli innumerevoli feriti sopravvissuti per lunghi giorni incessante quasi senza dormire n riposare. Diventer un formidabile benefattore sociale creando centri di cura propri e prodigandosi sino allinverosimile contro le sofferenze dei concittadini.La citt e i suoi ricordi non lo angosciano pi.La seconda la ventenne Toshiko, impiegata: resta sepolta sotto le macerie dellufficio distrutto dallesplosione. Subir la rottura di una gamba, affrontando una lunga e difficile guarigione, e rimarr storpia per sempre. La sua famiglia si dissolta nella nube esplosiva. Anchessa si prodigher senza pace per gli altri finendo col divenire suora, e poi superiora di un locale ordine monastico francese. Anziana, scoprir la rara capacit di sapere:...accompagnare i malati nel momento della morte. (...) Anche lei, dopo la distruzione, ha trovato un nuovo modo di fiorire.Concludiamo con le citazioni finali.Da Wittgenstein:Come nella vita siamo circondati dalla morte, nella salute dellintelletto siamo circondati dalla follia.Da un proverbio giapponese:La medicina larte della compassione.DellAutore:A leggere queste storie, abbiamo limpressione che ci sia dentro di noi qualcosa di misterioso; minuscolo ma infinitamente tenace. Qualcosa che si ostina a mantenersi vivo, pur circondato dalla morte, che si ostina a mantenersi assennato, pur circondato dalla follia. Qualcosa che risplende nel silenzio mentre infuriano le tenebre. Pi lo si prende a martellate, pi si compatta e si rafforza, fino a raggiungere durezze transadamantine.Luigi AlviggiRoberto MERCADINI: Bomba atomicaRizzoli, 2021 - pp. 240 12,00