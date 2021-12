TRE, un romanzo di Valèrie Perrin

di Giovanna D'Arbitrio

Dopo il successo del libro, i lettori hanno apprezzato anche il nuovo, lungo romanzo di Valèrie Perrin intitolato. Il titolo fa riferimento ai tre protagonisti principali della storia, Etienne, Adrien e Nina, che si conoscono da ragazzi nel 1986 nella piccola comunità francese di Le Comelle, nel dipartimento di Saona e Loira, in Borgogna.Il libro viene così presentato dalla casa editrice E/O: “?”.Nel romanzo Valérie Perrin adotta lo stile del thriller: il personaggio della giornalista Virginie nel 2017 è, in effetti, coinvolta in un mistero da risolvere, quando sul fondale di un lago viene ritrovata una macchina che riconduce il lettore al lontano 1986 anno in cui i tre giovani amici si fanno una promessa: fuggire presto dalla vita di provincia per andare a Parigi.Gradualmente Virginie ricostruisce la storia dei tre protagonisti, molto diversi tra loro: Etienne Beaulieu, bello e ricco, vive con sua madre Marie Laure, suo padre Marco, la sorellina Louise. Adrien Bobin invece è timido, studioso e vive con sua madre Josephine, abbandonata dal marito che si è risposato e vive a Parigi.Nina, una ragazza bruna con gli occhi neri, brava a scuola che vive con il nonno, poiché non ha mai conosciuto il padre e la madre che l’ha abbandonata appena nata. Come se non bastasse sconvolta dalla morte di suo nonno in un incidente, sola al mondo, accetta di sposare il ricco e possessivo Emmanuel Damamme.Etienne diventa una specie di don Giovanni e ha una difficile storia amorosa con la diciottenne Clotilde Marais. Adrien dopo aver completato gli studi si trasferisce a Parigi dove scriverà un romanzo di successo.La voce narrante del romanzo, Virginie, dai capelli a caschetto un po’ brizzolati, è anch’essa una voce un po’ misteriosa e, attraverso il suo racconto, la storia prosegue tra molti colpi di scena che qui è preferibile non svelare per coloro che non hanno ancora letto il libro, un poderoso spaccato d’epoca.Avvezza a lavorare anche per il cinema, l’autrice fa uso di continui flashback, andando avanti e indietro nel tempo e nei luoghi dove i vari personaggi agiscono, ragazzi normali, non eroi, costretti dalla vita ad affrontare difficili problemi, esperienze dolorose, inquietanti e drammatiche che condizionano la loro esistenza.Valerie Perri, classe ‘76, scrittrice, fotografa e sceneggiatrice francese, con il suo primo libro Il quaderno dell’amore perduto ha vinto numerosi premi e riconoscimenti.Intrapresa poi la sua carriera come fotografa di scena, dopo l’incontro con il regista Claude Lelouch, ha collaborato alla stesura di alcune sceneggiature per importanti film. Il romanzo l’ha resa nota al grande pubblico internazionale è Cambiare l’acqua ai fiori, tradotto in molti paesi e apprezzato in tutto il mondo per il suo tratto sensibile, ma allo stesso tempo ironico e divertente.