La vita felice con 50 animali

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 08.08.2021)

Ho incontrato un uomo felice. Un uomo che vive con 50 animali ai quali dedica tutto il suo tempo e le sue cure. la vita incredibile di Paolo Renna, cognome italiano per via del padre pugliese, madre olandese e lui stesso olandese, nato a Leiden nel sud dei Paesi Bassi.Vive a Monterubbiano, su una collina marchigiana, 400 metri daltezza, a otto chilometri dal mare, con un panorama mozzafiato su tutto il litorale adriatico, a met strada fra Pescara e Ancona.Paolo Renna un uomo vigoroso, sulla cinquantina. Ha vissuto 35 anni in Olanda, a s-Hertogenbosch, con un mestiere gratificante e di successo, il designer.La sua genialit creativa gli ha consentito un notevole ritorno economico nei rapporti con aziende di gioielli americane e cinesi. Gli poteva bastare. Un lavoro comodo e appassionato al computer. In pi, ha fatto il pizzaiolo e il pasticciere.A 35 anni si trasferisce in Belgio, a Maaseik. Qui si stabilisce in una vecchia fabbrica di sigari piazzando il suo studio a piano-terra e labitazione al primo piano. gi una svolta.Un giorno vede nel giardino del vicino due agnelli. Si intenerisce. E scatta qualcosa. Scopre la sua vera passione. Avere cura degli animali.Paolo richiama in Belgio suo padre Felice, pugliese di Minervino Murge. Parlano dellItalia. Il padre muore giovane, mentre sono in Belgio, e il desiderio di Paolo di venire in Italia si fa pi forte.DellItalia entusiasta la sua compagna, Cocky, una olandesina deliziosa e sempre sorridente. Paolo pensa gi a una grande fattoria.In Belgio, ha gi cominciato ad avere cura di molti animali, quattro asini come se ne vedono tanti in Puglia (il legame col padre fortissimo), nove mastini napoletani, tre maiali asiatici, un cavallo polacco di pelo bianco.Lex fabbrica di sigari dove Paolo si sistemato a Maaseik gli consente di mettere su una fattoria. Ma vuole venire in Italia.ripete.Scarta la Toscana, troppo cara, e punta sulle Marche. E, sette anni fa, arriva a Monterubbiano. Ci arriva con due camion. Su uno porta gli animali che aveva in Belgio, sullaltro alberi di ulivo e palme. Lamore per gli animali lo fa diventare vegetariano.A Monterubbiano gli animali che Paolo cura sono cinquanta. Cocky condivide con Paolo la passione di curarli. Quello di Paolo non un hobby, ma un appassionato lavoro pesantissimo.- dice Paolo -Ed ecco sfilare le asine col nome di Caramella, Perla, Giulietta e Olivia, seguite dal minuscolo Coco, nato da un pony e da unasina.Pi in l si svela la forza di Nero, il toro zeb dellIndia. Ed ecco i tre bufali, Cappuccio, Paoluccio e Barolo.- racconta Paolo -C il pony Michelino. E ci sono dieci cani piccoli e dieci maremmani. Si stagliano con la loro eleganza e una vita vip i due cavalli Bab e Novel.precisa Paolo con un certo orgoglio.Con Paolo Renna ci siamo conosciuti al mare, al Bagno di Luisa, a Porto San Giorgio. Luisa, una delle pi belle ragazze di Porto San Giorgio, oggi in l con gli anni si traveste da squaw e controlla dallalba al tramonto gli ombrelloni.Di Mario Piermarini, il marito, sarebbe unaltra storia da raccontare. Ha girato il mondo da provetto meccanico sulle piattaforme petrolifere, stato in Siberia, in Sudamerica, nel deserto africano.Le foto del loro matrimonio li ritraggono bellissimi, una coppia hollywoodiana. Lo chalet, con preziosa cucina di pesce e un terrazzino sul mare, come non ce n altri sul litorale, gestito con garbo e caratterino da imprenditrice scattante dalla figlia Patrizia, ai fornelli dominano Maria e Marisa, al bar si avvicendano Iris e Lara.Proprio laltro giorno, al Bagno, arrivato trafelato Paolo Renna.. Era successo che Nino, il maiale di 300 chili, da mesi sera assopito senza dare pi segni di vita e, allimprovviso, s tirato su. E cos, con questa buona notizia, Paolo ha potuto gustarsi con Cocky il suo imprescindibile men vegetariano, pasta di grano saraceno e riso con salsa basilico e mandorle, pat di ceci.- dice Paolo -arrivato al mare su una Moto Guzzi targata Bari.