La seconda trasferta ora si complica

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 20.12.2020)

Delle due trasferte consecutive per le sfide di vertice, quella di Milano sembrava la pi ostica. risultata la pi facile per come il Napoli laveva preparata e lha interpretata sul campo. Si sa per come andata. andata male. Ha vinto lInter senza merito e con un solo tiro in porta, il rigore.Pi difficile ora la partita di stasera allOlimpico contro la Lazio. Intanto per le assenze azzurre, Insigne squalificato e Mertens infortunato, pi lormai lunga mancanza di Osimhen. E poi perch la Lazio non lInter che squadra di spunti individuali e gioco incerto.La Lazio, vulnerabile in difesa (peggiore passivo tra le grandi: 20 gol), in dubbio Acerbi, il migliore, ha una manovra offensiva di alto livello sostenuta da Luis Alberto, Correa e Immobile, pi la freccia Lazzari a destra e il gigante Milinkovic-Savic (1,91) ovunque, temibile sui calci piazzati.La Lazio non si difender come ha fatto lInter. Attardata in classifica, cinque punti lontana dal Napoli e dalla zona-Champions, due rovesci interni consecutivi (1-2 col Verona, 1-3 con lUdinese), ha bisogno di recuperare. Le acque laziali sono agitate, larmonia s persa e Lotito digrigna. Dovesse fallire col Napoli si aprirebbe una vera e propria crisi che coinvolgerebbe Simone Inzaghi, finora il miglior tecnico degli ultimi anni.Il Napoli potrebbe speculare sul momento difficile della Lazio e sorprendere lavversario con linedita formazione dattacco (Politano-Petagna-Lozano). Non meno della Lazio il Napoli ha bisogno di un successo corroborante dopo essere incappato nella terza sconfitta sul campo. E siamo anche alla vigilia della sentenza-Coni su Juve-Napoli (marted) che, se positiva, potrebbe dare agli azzurri la scossa per un campionato migliore.Partita dunque vitale per entrambe le squadre. Finora la Lazio non ha vinto neanche uno degli scontri diretti dellalta classifica ricavando due pareggi con Juventus e Inter allOlimpico. Il Napoli, resettato il risultato contrario di Milano, dovrebbe avere pi sicurezze e tranquillit e il nuovo tridente offensivo dovrebbe avere motivazioni forti per non far rimpiangere gli assenti. Se la Lazio prende il pallino del gioco, come possibile, il Napoli avrebbe spazi invitanti per colpire in replica.Partita indecifrabile fin quando non vedremo le prime mosse delle squadre in campo e, soprattutto, lo stato mentale della formazione capitolina.La Lazio non squadra di attesa, non ha il palleggio difensivo per congelare le partite, formazione dattacco sebbene smentita dalla classifica, lattacco biancoceleste lultimo (18 gol) tra le formazioni di vertice. La fase difensiva del Napoli dovr essere al meglio, come contro lInter, per gettare le basi di un possibile risultato positivo.In campionato, il Napoli non ha ancora pareggiato. Ma il segno x non sembra il pi indicato in questa sfida allOlimpico.