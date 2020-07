Il Grande Mare - Storia del Mediterraneo

di Giovanna D'Arbitrio

Il Grande Mare - Storia del Mediterraneo, di David Abulafia-(Ed. Mondadori) si rivela senzaltro molto interessante in unepoca in cui il Mediterraneo drammaticamente sospeso tra Oriente e Occidente per gli imponenti flussi migratori, i massacri, le guerre e gli interessi economici e politici del mondo globalizzato.David Abulafia, influente storico inglese di origine ebraica, docente di Storia del Mediteranneo allUniversit di Cambridge, membro del Gonville and Caius College e della Briritish Academy, per i suoi studi sulla storia italiana e mediterranea, nel 2003 stato insignito del titolo di Commendatore dellOrdine della Stella della solidariet Italiana.Nella presentazione della casa editrice si legge quanto segue:Dedicato dallautore alla memoria dei suoi antenati e da lui stesso presentato con una prefazione e unintroduzione, il Il Grande Mare diviso in 5 parti: 1) il primo Mediterraneo (22.000-1000a.C); 2)Il secondo Mediterraneo (1000a.C.-600d.C); 3)il Terzo Mediterraneo (600-1350); 4)il quarto Mediterraneo ( 1350-1830); 5) Il quinto Mediterraneo ( 1830-2010).Al centro di questa grande ricostruzione storica, non ci sono solo eventi e personaggi di grande rilievo, ma anche figure che in altri testi non vengono nemmeno citati, come lemissario egiziano Unamon (XI sec.) e la sua missione marittima nella citt fenicia di Biblo, oppure il rabbino spagnolo Beniamino da Tudela che attravers il grande mare per andare in Terrasanta nel 1160 e tanti episodi storici meno noti che rendono la lettura pi avvincente ed interessante.Il libro ricco di belle illustrazioni, molte pagine di note esplicative per ciascuna delle sue 5 parti, fonti iconografiche e letture consigliate, elenco dei nomi. Un testo davvero completo sotto tutti gli aspetti.