Uno Sceriffo Superstar

di Mimmo Carratelli (da: Party Magazine dell'11.05.2020)

Implacabile, fustigatore, immaginifico ed enfatico, sceriffo e governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca ruba la scena al Coronavirus, simpone e propone, irresistibile star televisiva.









De Luca non buca il video, lo fissa e lo squadra, lo guata, lo effonde, lo prende, lo succhia, venite ad me parvulos, venite ad me plasma, cristalli liquidi, campo elettrico e, senza muoversi, si prende la telecamera, lo studio e il conduttore.









Richiesto di definire gli affetti stabili, codificati confusamente dal governo per la Fase Due, prende a bersaglio Fabio Fazio nella trasmissione Che Coronavirus che fa e lancia il suo identikit malizioso: Lei, Fazio, nonostante il suo aspetto da fratacchione, chiss quanti affetti stabili ha in Italia. Fabio Fazio fratacchione per sempre.De Luca, sempre lui, apre e chiude la caccia ai cinghialoni. Appare in tv dietro al tavolo regionale con la testa e le braccia, tutto quello che lascia vedere, le labbra sottili con risucchio, la faccia a luna piena, la patente di laureato in storia e filosofia, lallerta da basilisco di Ruvo del Monte (Potenza), lui piuttosto Ruvido del Monte.









Ecco luomo seduto in Regione su quasi un milione di voti, eccolo che arrotola le parole dopo che il cervello filosofico ha strizzato concetti e dispetti, disposizioni ed eccezioni, ordinanze e paranze consegnandoli alle corde vocali, met lucane, met irpine, perch vadano nellaere televisivo con leggiadria meridionale per timbrare avversari, colpire nel segno, rimuovere e promuovere, circostanziare ed educare, rivendicare con spirito laico e quantaltro le benemerenze della lotta al Coronavirus in Campania.









E cos apre la caccia a cinghiali e cinghialoni. Si vedono in tv atleti, bei corpi, fantastiche fanciulle che corrono, ma da noi ho visto per strada dei cinghialoni della mia et che saffannano, coperti da una prima tuta sino alle caviglie, da una seconda tuta alla zuava e da un paio di pantaloncini. Sono da arrestare per oltraggio al pudore.









Il giorno dopo, De Luca esclude il pudore, perdona e sancisce il via libera alle corse dei cinghialoni.









Stuzzicato sulle polemiche tra Nord e Sud e sulle risse politiche in tempo di Coronavirus, il governatore-sceriffo, con la leggerezza delluomo che liquida le quisquilie alla maniera di Tot, proclama: Ma chi se ne frega del pipip e del pipip. Tralascia il Papeete e i piripacchi.









La Fase Due e lAngoscia Tre. Nel corretto comportamento degli italiani non vince il senso civico ma la paura civica. Il Coronavirus tra noi. il nostro convivente. Che cosa dicono gli esperti?









Giorgio Pal, microbiologo allUniversit di Padova, tuona: Il Covid-19 non si indebolito, in autunno torner pi forte. Silvio Brusaferro, presidente dellIstituto superiore di sanit, ammonisce: Siamo ancora in fase epidemica. Ma Francesco Le Foche, immunologo al Policlinico romano Umberto I, assicura: Il virus tende a spegnersi, la vita pi o meno normale non lontana. No, non cos. Pierluigi Lopalco, epidemiologo allUniversit di Pisa, non pende e va dritto alla previsione: Aspettatevi la seconda ondata. Sinora al Sud londata del Coronavirus stata piccola, a maggior ragione potr arrivare grande. Lepidemiologo Massimo Ciccozzi del Campus biomedico di Roma non daccordo: Il virus sta continuando a mutare, ma perde potenza, contagiosit e probabilmente letalit.









Sono i nuovi Oracoli di Delfo, le moderne Sibille cumane, gli esperti che fanno i tarocchi al Coronavirus. il gioco dei tre esperti: questo vince, questo perde.









Dopo la Curva e il Picco, domina R con zero, lindice favorevole dei contagi. Previsioni economiche col codice Ateco, il teorema di Pitagora non serve.