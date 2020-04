L’Europa passa sulla faccia di Tallei

di Mimmo Carratelli

(da: Party Magazine del 25.04.2020)

Diario continuo della quarantena. Cala il contagio, aumenta il coraggio. Fase due, e vai! Chi esce e chi apre. Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà. Forse non sarà domani. Ma un giorni cambierà. Ah, Ornella Vanoni!Promuove, ordina, decreta, ingiunge e soggiunge il nostro Sceriffo regionalein trincea. Dopo i lanciafiamme, i carri armati sulla linea del Volturno.Conferma e riafferma: “”. Maronna mia bella!Dal Palazzo di famiglia a Torino, Cavour richiama Garibaldi a Caprera nell’unica lingua di emozione: "". E Garibaldi: "”. Visioni e traveggole.Il Coronavirus fa brutti scherzi. Ottenebra la mente, capovolge la storia, spacca l’Italia, frantuma il mondo. Da Ginevra appare, 55 anni, etiope di Asmara, direttore generale dell’, grave, imperturbabile, un faccione con occhiali di comando.Riferisce e ammonisce. La pandemia ha invaso il mondo. Questo e quello, questo è quanto, questo è, buonasera.Meraviglioso, sempre lui, il pibe.protagonista. Davanti allo stadio dell’Argentinos Juniors, a Buenos Aires, la sua statua alta quattro metri, opera dello scultore d’affetto, messaggio di felicità del pallone, guarda il mondo del Coronavirus.E giustamente, il custode della “” e di ogni memoria di Dieguito, gli ha posto una mascherina verde sul viso. Proteggetevi, amici tutti, e forza Napoli.E viene il giorno del Coronavirus in cui, 62 anni, calabrese di Reggio, due giri di perle e l’occhio destro bendato dalla ciocca dei capelli biondo-cadenti, tele-intervista, 38 anni, siciliano di Milena (Caltanissetta), piddino e ministro per il Sud, barbetta rossiccia e occhiali con montatura a pendant, cioè sull’amaranto spento.Urge l’, e che cos’è st’, e che cosa ci facciamo con l’e a che cosa serve l’Applicazione mobile, un software da piazzare sullo smart-phone o sul tablet. Questo è l’. ‘O spione a portata di mano.Serve, serve. Per tracciare i contagi, il contagiante e il contagiato. Per essere discretamente controllati quando porgiamo il Coronavirus al prossimo e quando il prossimo lo riceve e gli vengono la febbre e la mancanza del respiro.Un gioco da ragazzi, l’, per gli svelti ragazzi d’oggi che tastano velocemente sui display, ma l’uomo e la donna restii al progresso?geme sul divario digitale, sulle difficoltà di chi non ha l’età per l’lo conforta, lo sostiene, lo incoraggia, suvvia parliamo dei litigi della maggioranza di governo e ‘sto governo tiene?24 aprile, sessantatreesimo giorno d.C. (dopo Coronavirus). Abbiamo esaurito i cruciverba e i puzzle, mandato in frantumi il cubo di Rubik, stirato e lavato, beati quelli che hanno la cyclette e il tapis roulant, magari anche il quadro svedese e una norvegese di compagnia.Che cosa ci dice oggi da Londrache non sa più come governare l’ingovernabile cespuglio dei capelli a riccio di mare, a groviglio di ricci indipendenti?Come sta? Come sta la reginacon i suoi 94 anni pastello? Che cosa fanno quelli delA 96 metri di altezza,regge, segna l’ora esatta, scandisce, suona la melodia dell’organista di Norwcha ogni quarto d’ora, a ogni mezz’ora, a ogni ora?Che faccia ha oggida Bruxelles sul? Marchigiano di Tolentino, 43 anni, avrebbe una bella faccia-specchio su quanto succede nel Palazzo dell’Europa se l’Europa fosse trasparente e solidale mentre dilaga la pandemia.Maè attraversato dai nuvoloni biondo-cenere diinflessibile e legnosa presidente della Banca centrale europea, è sconvolto dall’imponente caschetto prussiano di, è afflitto dai divieti dipremier dei Paesi Bassi, è allarmato dai cupi arrivi del ministro italiano di economia e finanza, qualche volta è allietato dalla immagine di, la Barbie d’Europa. Alla fine dei collegamenti dice “”. Cioè, niente per l’Italia.Lunghe la notte e ladel lungo e linearesu Rai3 per le ultimissime sul Coronavirus, le ultime grida sull’epidemia, le conseguenze e le divergenze., 63 anni, ligure di La Spezia, ha voce musicale (Ornella Mannoni), ma non sta mai fermo, dondola, cammina, si appoggia a un tavolo, riprende a camminare, dondola ancora, un uomo da mal di mare.È statuaria e bianca, immortalata dai suoi 61 anni, un po’ suora di sinistra, il volto passato con la biacca e il capello incredibilmente abbondante e nero nell’immobilità di, il talk-show sul Coronavirus e affini agitato dagli interventi di, alpinista trentino, scultore, scrittore, agitatore agitato ed esagitato che si veste da vecchio figlio dei fiori a 70 anni.Il sindacoapprofitta del Coronavirus per farci sapere a chiare lettere e chiaro cuore che “”.Quasi un uomo completo. Gli manca un po’ di Liguria e di Puglia, ma fa niente. Niente Lazio e Basilicata? Arabo però, sì. Dice: “”.E lui potrebbe essere il Bambinello (Gesù!), ma è un po’cresciuto, mostra il fisico die la faccia di, e fa il sindaco del rione per carità.Arrivano i nostri. 25 aprile, la Liberazione. Sessantaquattresimo giorno d.C. (dopo Coronavirus). Non ci libera nessuno. Nessun vaccino sbarca in Sicilia, a Salerno, ad Anzio. Restiamo sotto il nazi-virus che uccide. Disastro economico. Pil e contro-Pil. Si faranno i test sierologici? Test a test.La Liberazione. Da chi? Presto detto. Dalla matematica quantistica del Coronavirus, dalla fase uno e due, dal virus calante e dalla cura sorgente, dall’appuntamento serale con la Protezione civile, dal lockdown, dai decreti e dalle ordinanze, dalle zone rosse e arancione, dall’andrà tutto bene, dalle ultime notizie, dalle penultime disgrazie, dai modelli matematici, dal contagio zero.L’emerito, responsabile dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa diffida chiaro e tondo: “”.Il molto emerito, 55 anni, palermitano, tipino sorridente e preciso, direttore dellaaggiunge: “”.L’altrettanto emerito virologo milaneseconsiglia: “”. E l’emerito professoredell’Università di Torino suggerisce: “”. Peccato che, nella Corea del Sud, 163 guariti dal Coronavirus sono nuovamente positivi.Si estrinseca in Italia il comandante in capo della Task Force, alliccatiello, capello stampato in testa, somiglia molto a Mister Bean. Comincia una nuova vita o, come si dice meglio, una nuova mezza vita. È l’alfiere della fase due. Restate a casa, ma uscite un po’.Nel bel mezzo di consigli, avvertenze, diffidenze e paranze, una notizia eccitante:, ricordate Lamberto Dini?, premier per 359 giorni, una indimenticabile parentesi tra Berlusconi e Romano Prodi nel 1995-96, lui, il molto possidente, piombato in Costa Rica con la molto nutrita moglie Donatella Zingone, 77 anni, per festeggiare il compleanno numero 89 (1 marzo), bàm, è rimasto bloccato dal Coronavirus tra Atlantico e Pacifico, tra piscina e tennis, e chissà quando potrà tornare.