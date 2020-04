Zamuner: la musica, risorsa importante

di Adriano Cisternino

Qualcuno salvi la musica. Paolo Fresu ha lanciato una petizione. Dopo l'appello del pianista Lorenzo Hengeller, un altro grido d'allarme arriva da una musicista con solide radici nel jazz.Emilia Zamuner, giovane e pluripremiata vocalist napoletana, rimasta bloccata come tutti i musicisti e i lavoratori dello spettacolo, praticamente congelati dal lock-down: niente spettacoli, niente concerti, eventi che non consentono la distanza sociale. Eventi non indispensabili.Tutto fermo, dunque, n si intravede la lucina in fondo al tunnel. Fase-2 e fase-3 non contemplano ancora le categorie dello spettacolo.Uno spiraglio per le librerie (ma non in Campania). Sembrava la sorpresa uscita dall'uovo di Pasqua 2020 all'insegna dello slogan: nutrire il corpo e nutrire lo spirito. Anche la cultura serve a tenerci vivi. Un passo per volta, con le dovute precauzioni, naturalmente.Ma niente sar pi come prima, questo ormai il mantra da assimilare. Possiamo nutrire il corpo e, con i libri, anche lo spirito. Ci manca ancora la musica, nutrimento dell'anima.Certo, ci sono i dischi, ma la musica dal vivo - sostengono in molti - tutt'altra cosa. Il grande Sergiu Celibidache si rifiutava di incidere dischi. Non mancano iniziative di concerti online. Ma come i libri nutrono materialmente librai, editori e scrittori, cos la musica dal vivo nutre tangibilmente i musicisti.Il problema complesso. La musica dal vivo comporta inevitabilmente assembramenti di persone. E quindi, al momento, zero soluzioni, n vicine n lontane., osserva Emilia Zamuner, esponente fra l'altro - di una famiglia di musicisti (padre, madre e fratello)., il titolo della petizione di Fresu che spiega:La petizione chiede al governo:E Zamuner incalza:Risale al primo marzo l'ultima esibizione in pubblico della Zamuner: