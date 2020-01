Filippo Ciavoli | Anagrammi

di Marco Polito

mette in scena una serie di acrilici su tela che invitano a riflettere sul rapporto tra evoluzione tecnologica e strumenti tradizionali, tra identit storica e mutamento, irrappresentabilit e geometrie ineccepibili.un gioco retorico che si manifesta in una commistione di opposti su pi livelli il cui minimo comune denominatore un principio di arte, una chimica delle forme e delle emozioni, una scienza della fantasia incline al costante superamento di se stessa grazie a un metodo procedurale di stampoIl segno distintivo nelle opere di Ciavoli il disfacimento dell'immagine che si attua attraverso il ritorno alla percezione pura che non ancora in grado di distinguere e di tradurre la realt esterna. Lartista attua la sua ricerca artistica tramite la tecnologia contemporanea, il mezzo () per rendersi indipendente grazie a programmi () di grande potenzialit e alla portata di tutti. Luso della tecnologia non serve a sostituire una tecnica artistica nobile come la pittura, ma a sviscerarne la visione della realt.In mostra anche una scultura marmorea: opera tridimensionale dove il soggetto si moltiplica e si rifonda incessantemente fino a creare un agglomerato che idealmente tende a trascendere le leggi gravitazionali e le coordinate spaziali.La sensazione che si avverte quella del relazionarsi con lesterno, il necessario sentito bisogno di ricomporre dei vetri infranti e ristabilire un ordine. Non esistono pi riferimenti per lo spettatore e questo comporta la possibilit di osservare unoggettivit differente con un sapore scultoreo romantico che elogia la manualit del fare artistico dellautore.(Pietrasanta - Lucca, 1977) stato allievo del Maestro Igor Mitoraj e ha collaborato con gli artisti Gi Pomodoro, Bruto Pomodoro, Andy Goldsworthy e Kan Yasuda.Ha allattivo diverse mostre personali tra le quali(a cura di Enrico Mattei, Battistero del Duomo di San Martino, Pietrasanta - Lucca, 2019),(Chiostro di Santa Maria la Nova, Napoli, 2015),(Convento di Santo Spirito-Ex Carceri, Nola - Napoli, 2015) e(Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea, Milano, 2012), e collettive:(a cura di Beatrice Audrito, Piazza Dante, Forte dei Marmi - Lucca, 2019),(Biennale_Moonshin Museum, Changwon - Sud Corea, 2016) e(6 opere in marmo del Premio Fondazione Henraux, Deloitte, Milano, 2015).stato rappresentato in fiere qualiHa vinto importanti premi sia nellambito della pittura che della scultura (, Querceta - Lucca,, Francavilla al Mare - Chieti) e partecipato a biennali internazionali.Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private.Filippo CiavoliAnagrammi31 gennaio - 13 marzo 2020Spazio NEA, via Costantinopoli 53 / piazza Bellini 59 - Napoliluned - domenica dalle 9.00 alle 2.00 amlibero081 304 19 19 / 081 45 13 58 | info@spazionea.it