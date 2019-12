Il Napoli si iscrive a X factor

di Mimmo Carratelli (da: Rma del 08.12.2019)

Un Napoli di buona volont, schierando quattro dei cinque rivoltosi di Castelvolturno (Callejon, Mertens, Insigne, Koulibaly), pareggia a Udine dove difficilmente ha vinto. un risultato che non leva e non mette. La zona-Champions resta lontana otto lunghezze.Ancelotti rispolvera Callejon dopo lesilio di due gare, mette Mertens al centro del villaggio offensivo, ha Insigne a sinistra nel consueto 4-4-2. assente Allan, infortunato.Dimenticate le multe, gli azzurri cercano di giocare una buona partita. Gliela complica il gol del vantaggio di Lasagna (32). Il Napoli costretto a inseguire.Recupera con Zielinski (69) e mette su un gigantesco assedio finale, ma lUdinese resiste. Musso, il portiere argentino della formazione friulana, non deve compiere miracoli. Gli azzurri tirano di pi ma non ai livelli di un tempo (11-5 le conclusioni), ma non inquadrano la porta (tre tiri nello specchio).AllUdinese, molto compatta e catenaccio finale, va benissimo: un tiro, un gol. una squadra che segna poco (appena cinque gol in casa, altrettanti fuori). Il Napoli non ha saputo far prevalere il miglior tasso tecnico.mancata soprattutto linvenzione dei centrocampisti. Gran lavoro di Fabian Ruiz e Zielinski, ma mai un passaggio illuminante. Il gol azzurro venuto da un pallone strappato da Mertens a Mandragora (il ragazzo di Scampia) e subito servito a Zielinski al limite dellarea friulana.Il Napoli ci ha messo tanta buona volont. Si trovato di fronte un muro gigantesco (il francese De Maio 1,90, il nigeriano Ekong 1,91 e lolandese Nuytink 1,91).I piccoletti, palla a terra, hanno tentato di perforare la difesa dei corazzieri dellUdinese, ma il gioco non ha funzionato. LUdinese ha lasciato libert di manovra agli azzurri, ma fuori area. Nei sedici metri ha concesso nulla sia su qualche combinazione stretta del Napoli, sia sui cross di Callejon e Di Lorenzo.La squadra ha smarrito il suo brillante gioco dattacco. Fa fatica a manovrare tra le difese arroccate. Gli spunti si spengono sul nascere. Inutilmente il Napoli ha lavorato ai fianchi lavversario. Anche sul lato sinistro attaccava con Mario Rui (Insigne per non in gran vena).Venendo avanti i laterali di difesa, si accentravano Callejon e Insigne, ma questo favoriva la giungla della zona centrale dove lUdinese era sempre compatta e vigile.Nella ripresa, Ancelotti ha impiegato Llorente (1,95) senza che lo spagnolo sfruttasse adeguatamente i cross (61 un colpo di testa alto, 77 un altro colpo di testa per morbido parato senza difficolt da Musso).Ancelotti ha gettato nella mischia anche Younes (62 per Lozano) puntando sulla vivacit del piccolo tedesco che ha scoppiettato poco. Lozano ha deluso.Si pu dire che Ancelotti ha schierato la migliore formazione utilizzando Callejon e Mertens. La risposta stata opaca. I problemi nascono a centrocampo dove n Fabian Ruiz n Zielinski, che spesso portano palla, hanno la capacit dellassist geniale.LUdinese ha tentato di far male con le sgroppate di Fofana (da una sua percussione centrale nasceva il gol di Lasagna) e con le mirabili giocate dellargentino De Paul che piace al Napoli.Okaka ha fatto spesso a sportellate con Koulibaly (Okaka bin Laden). Qualche buon movimenti di Lasagna, ma lUdinese ha badato soprattutto a difendersi dopo avere agguantato il vantaggio che ha resistito poco pi di mezzora.Raggiunto il pareggio, il Napoli non pi riuscito a fare breccia nella difesa friulana.I malumori sembrano accantonati, ma la squadra non ha il brio dei vecchi tempi. Si impegna, soffre, macina gioco, mancano per le intuizioni geniali, gli smarcamenti fulminei, le combinazioni irresistibili. come se la squadra, disarticolata dalle note vicende, non creda pi in se stessa, fatica a trovare le antiche trame.Stavolta Ancelotti non poteva fare di pi. Rimane in bilico sulla panchina azzurra e passer un nuovo esame marted contro il Genk al San Paolo per conquistare gli ottavi di Champions. Non sembra unimpresa.In ogni caso, evidente che Ancelotti rimarr sino a fine stagione. Il cambio dellallenatore non porterebbe alcun miglioramento. Il Napoli si seduto e fatica a rialzarsi. una squadra stanca nella testa.Ultime voci dallepicentro azzurro. Carlo Ancelotti avrebbe ridimensionato il lavoro tattico del figlio Davide perch poi le colpe del padre non ricadano sul figlio.Solo sette successi del Napoli a Udine in 38 trasferte (18 pareggi, 13 sconfitte). Quattro vittorie sono venute col Napoli di De Laurentiis. In precedenza, appena tre vittorie: 3-0 nel campionato 1986-87, lanno del primo scudetto, due gol di Maradona, uno su rigore, e rete di De Napoli; 1-0 nel campionato 1981-82, allenatore Rino Marchesi, gol di Damiani; e 1-0 nel campionato 1950-51, allenatore Monzeglio, rete di Krieziu.Udine fu la tappa dellimmediata riscossa del Napoli di Reja al ritorno in serie A (2007-08). Gli azzurri esordirono battuti al San Paolo dal Cagliari 0-2 (gol di Matri e rigore di Foggia). Sette giorni dopo andarono a vincere a Udine 5-0 (doppietta di Zalayeta e gol di Domizzi, Lavezzi e Sosa).NellUdinese, allenata da Pasquale Marino, giocarono Dossena, Inler, Quagliarella, Floro Flores (Di Natale nella ripresa). Dopo il successo di Udine, il Napoli infil tre risultati positivi: 2-0 alla Sampdoria, 0-0 ad Empoli, 1-0 sul Livorno.Luis Vinicio era lallenatore dellUdinese nella famosa sfida fra Zico e Maradona al Friuli il 12 maggio 1985. Il Napoli, allenato da Rino Marchesi, fece 2-2 con una doppietta di Diego. Il pibe port in vantaggio gli azzurri con una fantastica punizione da trenta metri e all88 acciuff il pareggio con un gol dubbio, un tocco di mano per mettere la palla in rete.Vinicio disse:Fu lultima partita di Zico in Italia. Queste le formazioni. Udinese: Brini; Galparoli, Cattaneo (70 Tesser); Gerolin, Edinho, De Agostini; Montesano, Miano (63 Pasa), Carnevale, Zico, Criscimanni. Napoli: Castellini; Bruscolotti, Ferrara; Celestini, Ferrario, Raimondo Marino; Bertoni, Favo (67 De Vecchi), Caffarelli, Maradona, Dal Fiume.RobertoSosa stato il primo giocatore dellUdinese acquistato dal Napoli di De Laurentiis e anche il primo ad essere tesserato dal Napoli in serie C (2004).Altri arrivi eccellenti da Udine: Maurizio Domizzi nel 2006, Fabio Quagliarella nel 2009 per 16 milioni, Gokhan Inler nel 2011 per 16 milioni, Pablo Armero nel 2013, Allan nel 2015 per 15 milioni, Zielinski nel 2016 per 16 milioni. Meret e Karnezis (20 milioni) gli ultimi arrivi.Il Napoli non perde a Udine da quattro campionati (3-0 gol di Fabian Ruiz, Mertens su rigore, Rog; 1-0 gol di Jorginho; 2-1 doppietta di Insigne; 1-1 ieri sera, gol di Zielinski).Lultima sconfitta risale al 3 aprile 2016 con lespulsione di Higuain, 3-1 per i friulani, doppietta di Bruno Fernandes e gol di Thereau, pareggio momentaneo del Pipita. Reina infortunato e Gabriel in porta (parava un rigore). LUdinese era allenata da Gigi De Canio.: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (46 Llorente); Mertens, Lozano (62 Younes).: Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; ter Avest (74 Pussetto), De Paul (84 Barak), Mandragora, Fofana, Larsen; Okaka, Lasagna (89 Becao).: Mariani (Aprilia).: 32 Lasagna, 69 Zielinski.