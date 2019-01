Simona de Rosa: dalla Cina in jazz

di Adriano Cisternino

Da Napoli a New York, da New York a Pechino (dove da otto mesi vive e insegna canto jazz), passando per Hanoi, Singapore e Shanghai. Ed eccola di nuovo a Napoli. Ma giusto per le vacanze di Natale-Capodanno, perch la Cina per lei sempre pi vicina.Simona De Rosa, vocalist napoletana, ormai ambasciatrice nel mondo del bel canto sincopato, far tappa al Music Art venerd 11, accompagnata da Michele Di Martino al pianoforte, Tommaso Scannapieco al contrabbasso, e Antonio Fusco alla batteria.il titolo del concerto progettato per il palco della Torretta:precisa SimonaFacile immaginare dunque che venerd sera risuoneranno standard americani e qualche classico napoletano, naturalmente rivistati secondo la personale interpretazione della vocalist nata ad Arzano e dei suoi musicisti.Napoli e New York in chiave jazzistica, insomma, connubio facilmente intuibile. Ma Pechino?spiega SimonaFra i classici napoletani invece la scelta potrebbe cadere sulle celeberrime, due pezzi tra i pi amati dai jazzisti.Collaudatissima la formazione strumentale. Michele Di Martino e Tommaso Scannapieco sono da anni partner inseparabili di Simona oltrech richiestissimi sidemen.Irpino di Solofra, Antonio Fuscocome la De Rosa: insegna batteria a Pechino (ha pubblicato testi sull'argomento) e tiene concerti nel paese del Dragone e in tutto il continente asiatico. Proprio come Simona, spesso insieme.Un jazz dal sapore cinese, insomma, per la verit ci mancava. Un'altra testimonianza dell'universalit di questa musica.PS: non escluso che il quartetto possa diventare quintetto con l'aggiunta di Scannapieco jr. (Antonio, figlio di Tom) 19enne trombettista in ascesa, "" in alcuni brani.