Indegna conclusione al Maradona

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 27.05.2024)

Palo di Cajuste (53), traversa di Ngonge (64), ventitre conclusioni, ma solo quattro nella porta di Falcone, zero tiro nellodi Meret ed 0-0 col Lecce al Maradona, conclusione mesta del campionato triste del Napoli che ha abdicato indegnamente allo scudetto, piazzandosi al decimo posto dopo il Torino! Le due squadre a pari punti, ma col vantaggio della formazione granata negli scontri diretti (3-0 e 1-1). Neanche una piccola vittoria finale sul campo di casa (40mila irriducibili spettatori in una giornata da mare).Al Maradona la squadra azzurra non ha pi vinto da sei partite e ha regalato 32 punti agli avversari. Lo squallido pareggio col Lecce sigla definitivamente la nera stagione dellex squadra-spettacolo.Con le prime nove della classifica, il Napoli ha racimolato appena 13 punti, ne ha conquistati 40 con le altre. La squadra ha perso il confronto con le pi forti, battendo una sola volta la Juventus e lAtalanta.Il Lecce, in piena zona-sicurezza, ha giocato una onesta partita, cercando il colpaccio in contropiede e difendendo con una doppia linea a quattro. La danza lenta del Napoli, il tic-toc inutile, mai una conclusione da fuori area, il solito fraseggio a destra, la tenacia di Kvaratskhelia a sinistra spentasi alla distanza, il vuoto al centro prima con Simeone, ombra del bel giocatore di un anno fa, poi con Osimhen ormai, ecco in sintesi limpotenza azzurra sino alla fine.In molti hanno giocato con sufficienza, Anguissa su tutti, poca cattiveria agonistica per chiudere alla meno peggio e attutire i fischi. Lobotka ha cercato di mettere ordine, Olivera se l giocata con molto impegno, Ngonge subentrato a Politano nella ripresa ha acceso qualche fuoco e colpito il legno, ma Raspadori (per Simeone nel secondo tempo) ha sbagliato passaggi facili e ha regalato un paio di palloni ai pugliesi. Cajuste s segnalato per il palo.Insomma, una squadra in liquidazione. Per cercare di vincerla, Calzona ha inserito Osimhen per Cajuste nellultima mezzora cavandone poco e niente, una conclusione fuori, un colpo di testa poco vigoroso parato. Calzona chiude male lesperienza azzurra: due vittorie, otto pareggi, tre sconfitte. Dice di avere trovato. Ci ha messo poco rimedio. Lascia senza rimpianti.Dopo il disorientamento del presidente e i tre allenatori, anche i giocatori hanno avuto le loro colpe fallendo quelle poche partite che avrebbero potuto riaprire al Napoli le porte della prossima Champions. Ora sono fuori da ogni Europa. La Conference sarebbe stata una beffa.Contro il Lecce, in panchina Natan, Lindstrom e Traor, nessuna traccia di Dendoncker, in tribuna Zielinski per completare il panorama di una annata sbagliata.Siamo alla svolta pi difficile dei ventanni di presidenza padronale di De Laurentiis. Difficile dire che cosa salvare di questa stagione di pieno naufragio. Alle porte, rifondazione o rivoluzione. C da ricreare uno spirito nuovo, c di riportare nello spogliatoio serenit, solidariet, voglia di fare.Conte non baster. Come si muover il Napoli sul mercato? Quali sono le reali qualit del nuovo direttore sportivo Manna? Quale ruolo avr ancora De Laurentiis dopo il fallimento di questanno di cui si assunto le responsabilit, ma non ha promesso di evitare gli stessi errori, la presenza ossessiva, il faccio tutto io, la mancata empatia, la presunzione di una competenza tecnica?Tutti a casa o salvare qualcuno? Se Osimhen andr via, chi sar il centravanti da venti gol per una squadra nuovamente competitiva? Gli acquisti saranno determinanti.Il Napoli ha un bilancio positivo e pu spendere. Ma sapr spendere? E quale giocatore di livello verr in una squadra che non giocher in Europa?Interrogativi pesanti che cancellano la brutta conclusione al Maradona e un campionato tutto da dimenticare.: Meret; Di Lorenzo (85 Mazzocchi), Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (65 Osimhen); Politano (46 Ngonge), Simeone (46 Raspadori), Kvaratskhelia.: Falcone; Gendry, Baschirotto, Pongracic, Gallo (65 Piccoli); Blin (77 Oudin), Ramadani, Berisha (77 Rafia); Almqvist (56 Gonzalez), Krstovic (56 Pierotti), Dorgu.: Dionisi (LAquila).