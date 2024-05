Malinconica chiusura al Maradona

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 26.05.2024)

Ultima di campionato. Napoli-Lecce e cala pesantemente il sipario sul Maradona sfregiato da sei sconfitte e ammorbato da sei pareggi in questa stagione di resa incondizionata degli azzurri.

Nello stadio intitolato a Diego, hanno scosso la rete di Meret giocatori negati al gol come il croato Brekalo della Fiorentina, il nigeriano Tammy Abraham della Roma e lo svizzero Ndoye del Bologna. Il marocchino Cheddira del Frosinone ha messo a segno una doppietta.Al Maradona, il Napoli ha incassato 27 reti (lanno scorso 28 in totale). Sesta peggiore difesa casalinga. Nello stadio di Fuorigrotta, si sono sprecate le delusioni nel tentativo di agganciare la prossima Champions: i tre pareggi con Monza, Genoa e Torino, il tonfo totale con lEmpoli.Neanche nella cornice sempre folta dei tifosi azzurri, 52mila spettatori col Milan, 40mila con la Salernitana, la presenza pi bassa, il Napoli ha avuto la forza e lorgoglio dessere alla pari con la passione dei suoi sostenitori. Inevitabili i fischi nelle ultime apparizioni.Per questultima inutile partita non c emozione. Si continua a vagheggiare lingresso del Napoli nella Conference League, quasi un insulto pi che un premio di consolazione.Tiene banco la pesca miracolosa del nuovo allenatore, pi Conte che Gasperini, meno gradito Italiano, insondabile il destino di Pioli. A questo campionato nessuno pi pensa da tempo, dimenticare in fretta.Lattenzione al Napoli futuro. In ballo una vera rivoluzione, ma sar tutto da verificare, il calciomercato estivo porr numerose difficolt.sicuro che Osimhen trover lacquirente da 130 milioni? Si vocifera di interessamenti vari per Kvaratskhelia. Di Lorenzo vuole andarsene, ennesima conferma del malumore nello spogliatoio azzurro non estraneo al flop della squadra.Si celebra oggi laddio di Zielinski in volo verso lInter. Gli acquisti? Varie voci, ma trattative complicate per i cavilli dei contratti che De Laurentiis propone.Nomi appetibili il difensore Buongiorno del Torino, lattaccante islandese Gudmundsson del Genoa, il centravanti del Girona Dovbyk, il difensore slovacco Hancko del Feyenoord, il centravanti canadese del Lilla David.Sarebbe un bel colpo il bolognese Calafiori. Luis Alberto, in rotta con la Lazio, verrebbe nel golfo.Vedremo allopera Manna, il nuovo direttore sportivo, e si capir che aria tira. Verr un allenatore che imporr test fisici di primo livello. Quanti giocatori delladel Napoli sopporteranno una potente strigliata dopo il rilassamento totale di questanno?Le squadre di Conte e Gasperini sono state sempre formazioni di battaglia, la fisicit irriducibile accanto alla tecnica.Napoli-Lecce al Maradona, ma sono gi giornate di mare. Tuttavia pare che lo stadio sar pieno, anche se non pienissimo.