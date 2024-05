Il Napoli Basket subito all'assalto del mercato: preso Zach Copeland

di Mario Triggiani



Quest'anno iniziato presto il mercato della Generazione Vincente Napoli Basket, che a poco pi di due settimane dalla fine del proprio campionato ha gi annunciato il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Zach Copeland, guardia americana classe 1997, che ha firmato un contratto biennale con la squadra partenopea.Dopo aver terminato il percorso universitario con gli Illinois State Redbirds a 9.3 punti e 3 assist di media, Copeland ha vissuto la prima parte della sua carriera professionistica tra Regno Unito, Ucraina e Finlandia.Nell'estate 2022 sbarca per la prima volta in Italia, firmando per l'Estra Pistoia in A2. Il campionato giocato in Toscana stato particolarmente positivo, con 16.7 punti segnati a partita e la promozione in massima serie conquistata.La scorsa stagione Copeland stato tra i protagonisti della Bundesliga tedesca con la canotta del Bamberg, dove ha colpito gli addetti ai lavori per la sua prolificit in attacco e la sua visione di gioco in cabina di regia (17.7 punti e 4.2 assist di media).Il Responsabile del Settore Tecnico della GeVi Pedro Llompart presenta cos il nuovo acquisto: "L'arrivo di Coleman in una fase embrionale del mercato della GeVi un ottimo segnale per la societ partenopea, che lancia un chiaro messaggio alle altre squadre di serie A.Dopo tre campionati in cui, per motivi diversi, si sempre partiti in ritardo rispetto alla concorrenza nella scelta dei giocatori per la stagione seguente, in questa sessione di mercato Napoli vuole essere protagonista e scegliere presto i giocatori giusti per conquistare l'obiettivo della qualificazione ai playoff, quest'anno sfumati per un soffio nelle ultime giornate.