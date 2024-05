Il Napoli Basket chiude la stagione vincendo il derby

di Mario Triggiani



Nella gara valida per la trentesima ed ultima giornata del campionato di Serie A la Generazione Vincente Napoli Basket ha sconfitto la Givova Scafati con il punteggio di 102-92. Entrambe le squadre erano gi certe della salvezza ed eliminate dalla corsa ai playoff, ma come in tutti i derby hanno cercato fino all'ultimo di conquistare una vottproa che avrebbe reso pi lieto il finale di stagione. Le squadre in campo si equivalgono, ed il punteggio in equilibrio fino alla fine, con i lunghi di Scafati a rispondere colpo su colpo alle triple di Zubcic e Sokolowski. Napoli trova il +10 a meta terzo quarto, ma le penetrazioni di Robinson mantengono Scafati in corsa fino agli ultimi possessi. Come gi in tante altre gare di questa stagione una tripla di Pullen, che interrompe la rimonta scafatese facendo partire la festa sugli spalti, con Zubcic a sventolare il bandierone mentre i quasi quattromila tifosi azzurri accorsi al palazzetto intonano cori di ringraziamento.Con questa vittoria la GeVi conquista il nono posto finale nel campionato 2023/2024. La differenza canestri negli scontri diretti penalizza gli azzurri nei confronti della Bertram Tortona, che chiude ottava e si accaparra l'ultima posizione utile per i playoff.Anche se il campionato di Napoli non finito come fino a qualche settimana fa si sarebbe potuto sperare, l'annata rimane certamente da incorniciare, con un girone di andata tra le prime della classe e la vittoria della Coppa Italia che rester negli annali.Ora inizia la programmazione della stagione 2024/2025, che per la Generazione Vincente Napoli Basket inizier il 21 settembre con la Supercoppa Italiana, che vedr partecipare la squadra partenopea, vincitrice della Coppa Italia, Milano, finalista del trofeo, la vincitrice dello scudetto e la perdente della finale.In casa Napoli si dovr scegliere al pi presto chi confermare tra i protagonisti di questo campionato per poter poi iniziare il mercato battendo sul tempo le avversarie e cercando di migliorare il fantastico risultato sportivo di quest'anno.: Pullen 13, Zubcic 20, Ennis 19, De Nicolao 2, Owens 3, Brown 11, Sokolowski 14, Lever 13, Bamba, Mabor Dut Biar 5, Saccoccia 2, Ebeling.: Morvillo, Sangiovanni, Blakes 17, Gentile 10, Henry, Mouaha 5, Pinkins 13, Rossato 18, Robinson 17, Nunge 4, Pini 2, Gamble 6.