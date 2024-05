Udine, un anno dopo - Come cambiano le lacrime napoletane

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 05.05.2024)

Ben ritrovata, Udine. Qui i delusi e gli ammaccati dello scudetto 2023. Anche laltra volta era de maggio. Ma un gioved, 4 maggio, turno infrasettimanale. Tutta unaltra storia.Dal Friuli, quella notte, Osimhen, e chi se non Osimhen, con un tap-in memorabile segn il gol del pareggio (1-1) che valse il terzo scudetto azzurro a cinque giornate dalla fine del campionato. Un trionfo. Una pura formalit al Friuli.A fine febbraio quel Napoli stregato da Spalletti aveva un vantaggio di 18 punti su Inter e Milan. Nel girone dandata (50 punti) aveva volato. Applausi anche in Europa.A cinque giornate dalla fine mancava la certezza matematica della vittoria. Bastava un pareggio a Udine contro una squadra di bella gente, limmenso Becao in difesa, il talentuoso Samardzic, lirrequieto Udogie, il macedone Nestorovski, allenati da Andrea Sottil, uno di Venaria Reale. And bene.Fummo felici anche se proprio quella sera, 4 maggio 2023, vennero fuori le prime crepe, i primi dissapori, i primi dispetti e lannunciata fuga di Spalletti e Giuntoli. Scudetto cotto e mangiato. Poi, lindigestione totale, il disastro di questanno. nelle sale cinematografiche la pellicola dei ricordi dello scudetto trentatre anni dopo Maradona. Una beffa di questi tempi.Questa volta, il Napoli sale a Udine senza nessuna ambizione, acquattato a met classifica, lontano da ogni zona europea, per poco non lo prende anche il Torino. Non porta nessuna felicit. Eppure ci sono ancora Osimhen e Kvaratskhelia, i gemelli dei gol-scudetto. E ce ne sono tanti con lo scudetto. Ma si sono afflosciati, piegati su se stessi, con poca voglia di vincere, come dice Calzona, e il modo ancor ci offende.Il Napoli, stavolta, non ha nulla a pretendere. Udine in ambasce per un campionato girato storto. Neppure una vittoria con Sottil nelle prime nove partite, delusione imprevista, Gabriele Cioffi che torna in panchina, le cose peggiorano, e sono arrivati Fabio e Paolo Cannavaro, i nostri cari fratelli del golfo, per una salvezza complicata.Udinese-Napoli questo luned 6 maggio. Gi eseguito a Napoli lo sfratto dello scudetto. Il presidente s arrotato da solo. Tre allenatori ci hanno capito poco. I giocatori potevano dare una mano, non ci hanno messo neanche i piedi. Appena due vittorie nelle nove partite con Calzona. La miseria di 52 gol. Sono stati 77 lanno scorso e una difesa super, 28 gol, la migliore del campionato.Ma se Napoli piange, Udine non ride. La squadra friulana non vince da sei partite, dallincredibile vittoria a Roma contro la Lazio. Quasi a galla con 17 pareggi, nove in casa, otto fuori, col capestro di 13 sconfitte (il Napoli 10, figuriamoci!).Siamo tra color che son sospesi. Il Napoli sulla vergogna. LUdinese, da 29 anni in Serie A, sul baratro della retrocessione. Terzultima. Mai cos in basso dalla stagione 2015-16 quando, quartultima, si salv per un punto, il vulcanico Colantuono in panchina per 29 partite, poi il pi pacato De Canio, e cera ancora Tot Di Natale, per allultima stagione, 38 anni, 227 gol mai banali in maglia bianconera.Una partita malinconica al Friuli, in questo posticipo del luned, chiusi i barbieri, per aperta la difesa del Napoli che ha preso gol in 28 partite su trentaquattro. LUdinese ha bisogno di vincere. Ci metter fisico, volont, disperazione pilotata. Fabio Cannavaro ha appena strappato un favoloso pareggio a Bologna (1-1), conducendo in vantaggio per oltre mezzora, il gol di Martin Payero, centrocampista argentino improvvisatosi centravanti sullassist di Lucca per beffare sulluscita Skorupski a fine primo tempo.Una gara gagliarda dei friulani. Poi, a dieci minuti dalla fine, la delusione del pari di Saelemaekers, il biondino belga rinato a Bologna in prestito dal Milan.LUdinese ha fisicit da far valere che il Napoli non sopporta, preferendo le partite col fioretto a quelle con la spada, campioni azzurri senza collare, e senza il guinzaglio che Spalletti sapeva ben padroneggiare.Al Friuli, il Napoli dovr spendere gli ultimi spiccioli di dignit. Ma le esigenze di classifica dellUdinese minacciano il fragile castello azzurro, perennemente forato, un invito ai friulani a sparacchiare verso la porta di Meret.una giornata particolare in fondo alla classifica per le squadre a 31 punti. Empoli-Frosinone a mordersi tra di loro, il Verona ospita la Fiorentina. LUdinese a 29 punti deve prodursi in uno scatto decisivo.E le stelle stanno a guardare, le stelle del Napoli offuscate, nel buco nero di questo campionato.