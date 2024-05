Riflessioni sul film Civil War, di Alex Garland

di Giovanna DArbitrio



Gi alluscita del trailer, il film, ha scatenato un acceso dibattito e il regista stato accusato di fomentare il caos nell'anno delle Presidenziali in Usa.Centrato su una guerra civile immaginaria ambientata in Usa in un prossimo futuro, il film ci mostra come a causa della polarizzazione tra fazioni ostili gli Stati Uniti si trovino coinvolti in un drammatico conflitto interno: il governo di estrema destra del presidente () viene attaccato da un gruppo ribelle formato da California e Texas che vuole destituirlo, poich si fatto eleggere al terzo mandato nonostante sia anticostituzionale.Un gruppo di reporter guidato dalla celebre fotografa Lee () parte da New York verso Washington, attraversando zone di guerra dove citt come New York e Los Angeles sono distrutte, tra strade bloccate, cittadini in fuga e fazioni in lotta tra loro. Tra i giornalisti ci sono il reporter Joel (), Sammy () e la giovane fotografa Jessie () ed altri.Senzaltro il conflitto, ma le scene sono molto realistiche, come quelle di tutte le guerre del mondo passate e presenti. E lo stesso regista ha affermato che Civil War vuole essere un racconto di distopie e realt inquietanti, ma quando stato accusato di fomentare il caos in periodo elettorale, ha affermato che il suo obiettivo era soprattutto far riflettere sul problema della polarizzazione.Senzaltro un film che fa riflettere, un mix di politica, giornalismo, sentimenti, un film che si avvale di un buon cast includenteLa fotografia di, il montaggio di, le musiche di(Londra, 26 maggio 1970) un noto sceneggiatore, regista e scrittore britannico. Tra i suoi filmEcco il trailer: