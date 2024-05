Riflessioni sul 1° maggio 2024

di Giovanna D’Arbitrio



L’iconico “”, un dipinto di Pelizza da Volpedo viene spesso usato per rappresentare le lotte dei lavoratori e molti lo hanno postato sui social o inserito in articoli vari anche ieri 1° maggio 2024, Festa del Lavoro, sebbene in realtà ci sia ben poco da festeggiare, tra guerre e crisi di ogni genere. In effetti imperversano i talk show in tv tra slogan, contese politiche e assurde proposte che poco tengono conto dei reali problemi del Paese, in particolare su lavoro, scuola statale, sanità. Inutilmente abbiamo sperato che qualcosa cambiasse in seguito alla dura esperienza della pandemia e che non si imponessero ulteriori tagli su tutto ciò che è pubblico.E così i lavoratori continuano a morire per gravi incidenti, i giovani continuano ad emigrare all’estero, gli Istituti comprensivi stanno mettendo a rischio il diritto allo studio, negli ospedali mancano i medici e quant’altro.Ho scritto molti articoli su tali problemi e per quanto riguarda il lavoro ne ripropongo qui uno che scrissi alcuni anni fa, sempre attuale purtroppo. Eccolo: “Il 1° maggio oggi dovrebbe ricordare essenzialmente gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dopo lunghe battaglie. Ci sono molti libri che parlano di lavoro, eccone due che sollecitano riflessioni sui problemi attuali, in particolare sui rischi dell’intelligenza artificiale e su possibili soluzioni future in campo lavorativo.Eccone due:1)””, di Michele Matteo (Diarkos, 2023), in cui si analizzano aspetti negativi e positivi dell'AI, il suo impatto sulle collettività, sul lavoro e l'ambiente, proponendo soluzioni, come cooperazione internazionale.2) ””, di Domenico De Masi (Marsilio, 2018), in cui ci si chiede quali saranno gli effetti del progresso tecnologico sull'occupazione, quale sorte attende i Neet (Not in Education, Employment or Training), i giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro e non sono inseriti in un percorso di istruzione o di formazione. “”, afferma l’autore.