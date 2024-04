Il Napoli Basket sprofonda a Varese

di Mario Triggiani



Arriva una brutta sconfitta a Varese per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel ventiseiesimo turno di serie A stata largamente sconfitta dalla squadra lombarda per 113-79 in una gara estremamente nervosa.



I primi due quarti sono combattuti, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo. Varese in giornata di grazia dall'arco e con le sue triple punisce ogni disattenzione della difesa napoletana. La GeVi, dal canto suo, trova Owens e Pullen in giornata di grazia e segna ripetutamente da sotto.



Nel terzo quarto, per, qualcosa si inceppa nell'attacco di Napoli, mentre la squadra di casa continua imperterrita a martellare la retina dei partenopei.



Varese tocca il +14 e gli azzurri, incapaci di trovare la via del canestro, si innervosiscono.



Nei primi minuti della quarta frazione scoppia una rissa tra Ennis e Mannion, che si estende a tutti i giocatori ed anche parte delle panchine. Il risultato un antisportivo ad Ennis per il fallo, cui si aggiunge un tecnico per la rissa scatenata ed un fallo tecnico ad Owens per aver aizzato il pubblico.



La gara finisce praticamente l, con gli ultimi otto minuti di gioco totalmente ininfluenti nel punteggio, con Varese che dilaga con facilit e con Napoli a beccarsi ripetutamente con squadra e pubblico avversari. Ennis si vede comminato un secondo antisportivo per un fallo a centrocampo ed costretto a tornare negli spogliatoi, mentre poco dopo De Nicolao uscir per raggiunto limite di falli dopo un battibecco con la panchina di Varese che gli costa un fallo tecnico.



Con questa sconfitta la GeVi scivola per la prima volta in stagione fuori dalle prime otto. Ora l'ultimo posto utile per i playoff dista due punti, ma non si potr pensare ad alcuna rimonta finch Napoli non trover la serenit che ha caratterizzato la prima parte di stagione.



Le ultime quattro giornate del campionato vedranno i partenopei giocare per tre volte in casa. Bisogner dunque sfruttare il calore del pubblico napoletano per dare una netta inversione di tendenza dopo aver conquistato una sola vittoria nelle ultime nove giornate di campionato.



Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar domenica prossima, 14 aprile, alla Fruit Village Arena contro Il Banco di Sardegna Sassari, un vero e proprio scontro diretto per acciuffare l'ultimo posto utile per il treno playoff.





OpenJobMetis Varese - Generazione Vincente Napoli Basket 113-79