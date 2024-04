Un fantastico gol di Osimhen suona la carica

di Mimmo Carratelli

(da: Roma dell8.04.2024)

Per cinquanta minuti un Napoli lento, svogliato, macchinoso soggiace alla vergogna della sconfitta sul campo del Monza (9 Zerbin lex salta Di Lorenzo, cross e Djuric va a segno di testa sovrastando Juan Jesus), poi un quarto dora di fuoco nella ripresa cancella la vergogna e il Napoli, finalmente veloce, determinato, ritrovando il gusto del gioco, straripa in goleada (4-2).Nel primo tempo di un Napoli smarrito contro il Monza veloce, che si chiude dopo limmediato gol di vantaggio, solo Kvaratskhelia si ribella, si batte, punta la porta brianzola (40 Di Gregorio in uscita gli nega il gol), il resto della squadra dorme, statica, confusa.Di Lorenzo (17) alza sopra la traversa la palla del possibile pareggio e neanche il Var sanziona levidente fallo da rigore di Zerbin su Ngonge (34).Il Napoli sembra fuori partita. Non una sola palla buona per Osimhen stretto tra Izzo e Pablo Mar (1,93). Qualche giocata di Zielinski, qualche spunto di Ngonge. Ma una prestazione completamente negativa.Lontano Lobotka (sotto il controllo di Colpani) dal suo standard, Di Lorenzo in difficolt con Zerbin, non incide Anguissa, Olivera non approfitta dalla libert concessagli da Colpani che si accentra sul regista azzurro.La scena cambia nella ripresa a partire dal gol annullato a Ngonge per offside (49). Osimhen che d vita al Napoli quando raggiunge il settimo cielo, una elevazione fantastica su Izzo, e di testa insacca sul cross di Anguissa (55). la scossa che scatena gli azzurri. Il sorpasso, due minuti dopo, di Politano subentrato a Ngonge (57), un eurogol, al volo dal limite con un parabola spaziale.Non c pi scampo per il Monza. Lobotka riprende iniziativa e dinamismo, Anguissa e Zielinski sovrastano il centrocampo monzese, Osimhen si prende la scena, Di Lorenzo recupera la forma migliore, Kvaratskhelia si accentra disorientando la difesa monzese.Il Napoli, improvvisamente, stradomina. E Zielinski, dopo una giocata di Kvaratskhelia, infila con uno splendido sinistro il terzo gol (61). In sei minuti, il Napoli ha capovolto la partita.Quando Colpani, saltando Juan Jesus, insacca con una prodezza personale (62), avvicinando il Monza 2-3, Calzona provvede ai cambi (68): Cajuste per Zielinski, Raspadori per Kvaratskhelia. E proprio Raspadori mette a segno il quarto gol (69) riprendendo lesto la respinta del portiere sulla conclusione violenta di Di Lorenzo, rintuzzando cos la riscossa del Monza, portatosi a un gol, e fissando la goleada azzurra.Il fantastico gol di Osimhen, a secco da quattro partite dopo la tripletta al Sassuolo, ha dato la scossa al Napoli rivitalizzando lintera squadra. La superiorit tecnica degli azzurri ha stretto il Monza nella sua area impedendogli, con una aggressivit continua, di distendersi agevolmente in attacco come era successo nel primo tempo.Una uscita coraggiosa di Di Gregorio negava la doppietta a Osimhen (63). Cera un altro intervento da rigore (64 Bondo su Anguissa) negato da arbitro e Var. Ma ormai il Napoli volava sulla partita con lantico entusiasmo e la recuperata voglia di squadra-padrona.Il secondo tempo ha riproposto un Napoli da applausi. Ancora Juan Jesus assente sui due gol del Monza. La difesa ha accusato gli sbandamenti soliti fin quando la squadra brianzola si riversata in attacco. La reazione alla sconfitta stata esaltante quando lo stratosferico gol di Osimhen ha restituito al Napoli lorgoglio e la voglia di battersi da campione dItalia.possibile la qualificazione in Europa League, mentre la Champions resta lontana (Bologna quarto a 10 punti, Roma quinta a 7). Le due squadre devono giocare al Maradona e hanno impegni di coppe.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (80 Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (68 Cajuste); Ngonge (54 Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (68 Raspadori).: Di Gregorio; Birindelli (76 Kyriakopoulos), Izzo, Pablo Mar, Caldirola; Akpa Akpo (54 Bondo), Gagliardini (76 Valentin Carboni); Colpani, Dany Mota (27 Maldini), Zerbin (54 Ciurria); Djuric.: Doveri (Roma).: 9 Djuric, 55 Osimhen, 57 Politano, 61 Zielinski, 62 Colpani, 69 Raspadori.