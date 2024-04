Priscilla, di Sofia Coppola

di Giovanna DArbitrio



In concorso al Festival di Venezia 2023, dove Cailee Spaeny ha vinto la Coppa Volpi come miglior attrice, il film, scritto e diretto da, ha ottenuto anche una candidatura ai Golden Globes, a People's Choice Awar e a Critics Choice Award. La pellicola si ispira al libro autobiograficodiapparso nel 1985. In Italia esso stato pubblicato da "Sperling & Kupfer" nel 1987, con il titoloIl testo viene cos presentato:In effetti il film racconta la storia della coppia, dal loro incontro in Germania quando lei aveva 14 anni e lui 10 pi di lei, fino alla morte del cantante nel 1977 a soli 42 anni. Priscilla (Cailee Spaeny), figlia di un severo ufficiale dell'aeronautica in Usa, sposa Elvis (Jacob Elordi) nel 1967 a 22 anni e nel 68 hanno una figlia, Lisa Marie (Emily Mitchell). Purtroppo la vita di Priscilla con Elvis non sar facile e nel 1973 il matrimonio si concluse con un divorzio.Autrice anche della sceneggiatura, la regista ha definito il film come un viaggio emotivo attraverso la vita di Priscilla ed Elvis. Parlando del libro Elvis and Me ha poi affermato:E pertanto anche la fotografia di Philippe Le Sourd piena di ombre, simbolo della vita di Priscilla, confinata in casa come tante donne. E quando finalmente Priscilla trova la forza per separarsi da Elvis uscendo da Graceland, a Los Angeles incontra persone lontane dal mondo di Elvis, persone che laiutano ad riappropriarsi della sua identit.Tra i film di Sofia Coppola ricordiamo:Ecco il trailer del film: