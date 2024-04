Europa League ultimo obiettivo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 07.04.2024)

Altre otto giornate di campionato, tre sfide di cartello, Roma e Bologna al Maradona, la Fiorentina fuori.

Si cerca un senso a questo residuo cammino del Napoli che la sconfitta con lAtalanta ha definitivamente escluso da quella piccola speranza Champions che era il quinto posto.

Per giunta, il destino di Calzona segnato, secondo gli accordi con De Laurentiis allinizio dellavventura azzurra del tecnico calabrese.

Profondi cambiamenti nella prossima stagione, la pi difficile scommessa nei ventanni di presidenza di De Laurentiis. Un presente mediocre, con i primi fischi di delusione al Maradona, un futuro che si annuncia come un salto nel buio. Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo e squadra da rifondare.

Restando al presente che cosa pu fare ancora il Napoli? Gira lopinione secondo la quale, con una squadra da rinnovare profondamente e che, quindi, richieder un duro lavoro, una volta perduta la qualificazione Champions (70 milioni di mancati incassi), sarebbe opportuno evitare un piazzamento europeo minore cos che la settimana azzurra possa essere tutta dedicata alla costruzione della nuova squadra.

Ma non ammissibile che il Napoli concluda il campionato nel peggiore dei modi. LEuropa League vale almeno 30 milioni. Si pu giocare per acciuffarla.

Nessuno vuole pi vedere la squadra sottomessa e disorientata come successo contro lAtalanta. Ai giocatori si chiede di onorare sino alla fine lo scudetto che hanno ancora sulla maglia. De Laurentiis stato a Castelvolturno chiedendo agli azzurri una conclusione dignitosa della stagione.

C ora un filotto di tre partite (Monza oggi, poi il Frosinone a Fuorigrotta, infine lEmpoli in Toscana) in cui il Napoli non pu fare da comparsa arrendendosi definitivamente a una classifica mediocre.

Frosinone ed Empoli, in lotta per non retrocedere, daranno battaglia. Il Napoli non deve rinunciare a combattere, lo impongono la regolarit del campionato e quel che rimane dellorgoglio di campioni dItalia.

Differente il mach di oggi a Monza contro la formazione brianzola tranquillamente a centro-classifica, sempre a caccia di risultati di prestigio. Una vittoria sul Napoli rientra tra questi. Perci a Monza gli azzurri troveranno un avversario deciso a prendersi partita e applausi.

Nel girone di ritorno, Monza e Napoli hanno conquistato gli stessi punti (17). Hanno fatto peggio la Juventus (13) e la Fiorentina (10).

Nel Napoli rientra Kvaratskhelia, Olivera e Zielinski preferiti a Mario Rui e Traor, disponibile Ngonge. Dovrebbe prevalere il maggiore potenziale offensivo degli azzurri, Osimhen in vetrina per il prossimo acquirente.

Nel Monza mancheranno Caprari, DAmbrosio, Gomez, Vignato e lo squalificato Pessina. Assenze pesanti. Ma Palladino ha dato un gioco alla squadra, velocit e ardimento, e vedremo un Monza che non star a guardare il Napoli, ma cercher di metterlo in difficolt spingendo sulla corsa.

Ha un centrocampo di combattenti, una punta terminale molto fisica (il bosniaco Djuric 1,99) e tre agili mezze punte alle spalle. Difesa non proprio impeccabile (37 gol in trenta partite), comunque imbattuta in undici gare.

Se il Napoli ha voglia di giocare, il pronostico per quel che vale sembra segnato suo favore. Sul suo campo, il Monza ha ceduto di schianto alla Roma (1-4) e allInter (1-5), di misura alla Juventus (1-2) e ha colto una sorprendente vittoria sul Milan (4-2).

Il Napoli fuori casa ha battuto avversari inferiori (Sassuolo, Salernitana, Verona, Lecce, Frosinone) e vinto sul campo dellAtalanta. Un ruolino altalenante con quattro sconfitte (Milan, Torino, Roma, Juventus).

A Monza serve uno squillo per non andare in completa depressione.