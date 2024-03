Successo sfumato sulla sirena per il Napoli Basket

di Mario Triggiani



In una gara che sembrava impossibile la Generazione Vincente ha venduto cara la pelle al cospetto di una Emporio Armani Milano in pieno slancio dopo la duplice vittoria in Eurolega in settimana. I partenopei si sono arresi solo nelle ultime azioni dopo una gara che li ha visti anche in vantaggio per lunghi tratti di gioco. Tra le fila della GeVi non ha preso parte alla trasferta la guardia Markel Brown, ancora alle prese con l'infortunio rimediato nella scorsa giornata di campionato contro Pistoia.Milano prova subito a scavare il solco, ma Napoli bravissima a rispondere colpo su colpo. Dopo qualche gara in chiaroscuro torna a splendere la stella di Zubcic, che buca ripetutamente la retina avversaria dalla lunga distanza.Durante il corso del match ci sono cambi continui di vantaggio, grazie alla giornata di grazia di entrambe le squadre. Napoli rimane sempre in contatto nonostante le rotazioni pi corte, con Pullen ed Ennis a punire ogni errore della difesa lombarda.Milano si trova avanti di due punti a trenta secondi dal termine. La GeVi fa un'ottima difesa costringendo all'errore gli avversari ma sul capovolgimento di fronte prima Pullen e poi Sokolowski sbagliano il tiro della vittoria.La palla carambola nelle mani di Zubcic, che scocca una tripla che si insacca nel canestro. Gli arbitri, per, non si accorgono immediatamente che il pallone ha lasciato le mani dell'ala della GeVi dopo il suono della sirena (circostanza confermata anche all'instant replay) e decretano la vittoria di Milano.Con questa sconfitta la GeVi scivola alla nona posizione in classifica, fuori dai playoff, appaiata con altre tre squadre (Pistoia, Trento e Tortona) che la scavalcano avendo vinto gli scontri diretti contro i partenopei.Mancano ancora sei giornate prima del termine del campionato, dunque Napoli avr ancora numerose occasioni per assicurarsi un posto ai playoff, ma c' il forte rischio che le ultime due sconfitte, maturate all'ultimo tiro, possano lasciare degli strascichi anche dal punto di vista psicologico.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo alle 19:00, quando i partenopei ospiteranno alla Fruit Village Arena l'Umana Reyer Venezia. Si tratter di un altro scontro di alta classifica che vedr opposto il team di coach Milicic ai lagunari, attualmente al quarto posto in graduatoria.Una vittoria rilancerebbe le ambizioni di playoff della GeVi, soprattutto visto che il resto del campionato regaler tanti scontri diretti che potrebbero regalare a Napoli il ritorno alla post-season di serie A dopo diciassette anni di assenza.: Tonut, Melli 19, Flaccadori 10, Shields 18, Mirotic 21, Lo, Poythress 5, Bortolani 2, Hall 11, Voigtmann, Caruso, Miccoli.: Zubcic 17, Enni 19, De Nicolao 2, Owens 10, Sokolowski 9; Pullen 21, Lever 3, Biar 3, Ebeling, Grassi, Bamba.