A Milano missione proibitiva

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 17.03.2024)

Ieri, Napoli campione dItalia con 18 punti sullInter, oggi dimissionario dello scudetto a 31 punti dalla squadra milanese. Questo il succo di Inter-Napoli stasera a Siro.A Terra amara e amarissima classifica. Mai una squadra campione caduta cos in basso lanno dopo la conquista del campionato. Dalla grande bellezza alla grande delusione in pochi mesi, tre allenatori e sette inutili acquisti buttando via 68 milioni. Perduto anche lo scettro dei gol: Lautaro Martinez lanciatissimo con i suoi 23 centri, Osimhen lontanissimo, 11 gol, per giocando 11 partite su 28.Nel disfacimento di ogni traguardo al Napoli rimane il lumicino di un obbiettivo ancora possibile, il quinto posto (Roma +4) che potrebbe significare ancora la Champions. Ma bisogna vincere.Nonostante gli svantaggi dellInter (i supplementari giocati mercoled a Madrid, la delusione, un giorno di riposo in meno), difficile prevedere un successo del Napoli a Milano.Potrebbe giocare Osimhen (affaticamento muscolare) con lhandicap di non avere mai segnato allInter. A San Siro ha vinto solo il Sassuolo, grandissima sorpresa ma era settembre, appena la sesta giornata.LInter una corazzata. Sedici giocatori dellaa segno, Lautaro Martinez in gol in 16 partite, migliore attacco e migliore difesa, 18 partite senza subire gol (6 per il Napoli), sempre a segno in 28 gare (Napoli a secco nove volte), sedici punti di vantaggio sulla seconda.Simone Inzaghi schierer i migliori, Lautaro e Thuram punte, Darmian e Dimarco a martellare sulle fasce, centrocampo con Frattesi, Calhanoglu e Barella che avranno poco da temere dai dirimpettai azzurri.In queste condizioni, come dovr giocare il Napoli? Una sola chance: il cuore e il gioco oltre lostacolo. Quasi o la va o la spacca. Difesa e contropiede a rischio contro la forza durto interista, la fisicit di Thuram, labilit di Lautaro Martinez, i cross radenti di Dimarco, gli inserimenti offensivi di Barella e Frattesi.Tenere palla per far sbollire i nerazzurri? Ci vorr molta concentrazione. Ma ogni palla persa, pressing alto o basso che sia, sar una minaccia seria per la porta di Meret.Poche difese, limitando il passivo a un gol, hanno retto contro lInter che ha vinto di goleada nove volte.Limpressione che il Napoli sia disarmato contro i futuri campioni dItalia. La Roma ospiter il Sassuolo e ha tutta laria di allungare consolidando il quinto posto, mentre il Bologna quarto gi schizzato a 54 punti, dieci pi del Napoli.Forse proprio questa la giornata che escluder il Napoli, capace di cedere 20 punti in casa e altrettanti in trasferta, da ogni minima speranza di acciuffare la prossima Champions.Lasciando perdere il bluff dello stadio a Bagnoli, dove non si far nessuno stadio e non si far nessuna Bagnoli, gi tempo di avere idee chiare e scelte precise per la prossima stagione senza Osimhen e con una squadra da rifondare.Servono energie nuove, giocatori arrembanti, una difesa da ricostruire. Non sar facile col Napoli senza pi lattrattiva di offrire la Champions. Intanto, pare che si pensi a giocatori sui quali sono gi allagguato la Juventus e le squadre milanesi.Per il Napoli sar un calciomercato complicato. De Laurentiis ha i soldi per comprare, ma il declino della squadra sar un brutto handicap per attirare giocatori di un certo livello.