In contropiede la risorsa degli azzurri

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 12.03.2024)

Sprecata la chance casalinga col Torino per avvicinare la zona Champions nella giornata in cui hanno perso punti Bologna (sconfitto), Roma e Atalanta (pareggi), il Napoli gioca stasera a Barcellona la partita che vale la stagione, lultima opportunit per non precipitare nel nulla.Il match nel piccolo stadio sul Montjiuc (56mila posti, 99mila il Camp Nou in rifacimento, pronto a novembre) suggestioner di meno gli azzurri, comunque una sfida alla pari dopo l1-1 al Maradona.Uscendone bene, il Napoli approderebbe per la seconda volta consecutiva ai quarti della Champions avvantaggiandosi per la partecipazione al ricco Mondiale per club dellanno prossimo. Una posta altissima tant che De Laurentiis ha promesso ricchi premi (10 milioni) e cotillon se gli azzurri riusciranno nellimpresa. Barcellona-Napoli vale doppio per il club azzurro.Le due squadre si affrontano con i giocatori contati e il Bara sta peggio, fuori anche lattaccante Ferran Torres dopo gli infortuni recenti di Frankie de Jong e Pedri, pi il forfait scontato di Gavi e del difensore Balde. Pessimismo dei giornali catalani alla vigilia del match. Il Napoli avr maggiori opportunit nei cambi.Xavi per ricorda che al Maradona la sua squadra ha concesso un solo tiro in porta al Napoli a un quarto dora dalla fine per il pari di Osimhen dopo il vantaggio di Lewandowski, dunque non sar un Barcellona che conceder molto neanche stavolta e un gol lo trova sempre, in campionato due sole volte non andato a segno in 28 partite conquistando 61 punti contro i 44 del Napoli.possibile che Xavi piazzi due mediani davanti alla difesa (Christensen e Fermin) con tre assaltatori (Yamal, Gundogan e Joao Felix) alle spalle di Lewandowsi. La formazione catalana ricca di agili brevilinei (solo il difensore Araujo 1,88 e il centrocampista Christensen 1,87 spiccano per altezza), capaci con un gioco rapido di tenere palla (al Maradona 54 per cento di possesso per gli spagnoli) in modo da governare il match.la ragnatela che il Napoli devecon una aggressione continua per rovesciare le sorti della partita. Al Montjuic ci sar un Kvaratskhelia pi in forma (4 gol nelle ultime tre partite) e un Osimhen meno soggiogato come contro il torinese Buongiorno (ma avr addosso il ruvido uruguayano Araujo).Si prefigura una sfida in cui il Napoli sar costretto a giocare maggiormente di rimessa. Xavi considera Lobotka () lazzurro da arginare pi di tutti e sar probabilmente il tedesco Gundogan a schermarlo per poi partire verso la porta di Meret. Sar uno dei duelli decisivi del match.A centrocampo, il Bara senza la grande qualit di de Jong e, allora, il Napoli dovr poter contare sulla migliore condizione di Anguissa e Traor. Mentre prevedibile che lattaccante Joao Feliz, a sinistra dei tre dietro Lewandowski, avr il compito di bloccare Di Lorenzo contenendone le proiezioni offensive e puntando al gol.Allandata il Napoli stato lungamente soggiogato dal palleggio dei catalani venendo fuori nella ripresa. Olivera spense il giovanissimo Yamal dopo linizio vivacissimo del diciassettennedella cantera catalana.Calzona proporr gli stessi centrali dellandata, Rrahmani e Juan Jesus, contro il vecchio Lewandowski (36 anni), capace ancora di guizzi vincenti.Il Barcellona alzer gli esterni di difesa, pi Cancelo sul lato di Politano che Kounde sulla fascia di Kvaratskhelia, e Cancelo va spesso al tiro. Il Napoli dovr evitare di essere schiacciato nella sua met campo, per costretto a giocare basso avr campo per il contropiede.possibile che gli azzurri saranno costretti a un match di sofferenza, ma possono sorprendere il Bara se saranno capaci di rovesciare il fronte rapidamente puntando alla profondit con Osimhen e Kvaratskhelia.La tenuta difensiva del Napoli sar decisiva. Allandata due parate decisive di Meret e la palla-gol finale fallita da Gundogan.